ÖTV İNDİRİMİ UZAYABİLİR

ÖTV indirimi uzayabilir

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, katıldığı TV programında ÖTV indiriminin uzayabileceği sinyalini verdi.

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Beyaz eşyada uygulanan yüzde 6.7 oranındaki Özel Tüketim Vergisi, Resmi Gazete'nin 3 Şubat sayısında yayımlanan konuya ilişkin Bakanlar Kurulu kararına göre 30 Nisan'a kadar sıfırlanmıştı.

Yapılan uygulama beyaz eşya pazarında ciddi bir canlanma sağlarken, satışları yüzde 30'u aşan oranlarda artış gösterdi.

BEYAZ EŞYADA ÖTV İNDİRİMİNE UZATMA SİNYALİ

Hükümet şimdi, 30 Nisan'da sona erecek olan bu uygulamayı biraz daha uzatmaya hazırlanıyor. Uzatma ile ilgili ilk sinyal önce Maliye Bakanı Naci Ağbal'dan geldi. Ağbal, dün yaptığı açıklamada, ÖTV indiriminin son tarihi olan 30 Nisan'ın uzatılabileceğini de söyleyerek "Şu anda ekonomiye en fazla desteği maliye politikası veriyor" dedi.

Bugün ise Maliye Bakanı'nın açıklamalarına paralel bir açıklama Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'ten geldi. A Haber yayınına katılan Bakan Şimşek, şu ifadeleri kullandı: "Maliye Bakanı Naci Ağbal süreyi uzatabilmek için sinyaller vermişti. Eğer ekonomiye ilave destek gerekiyorsa böyle kararlar verebiliriz ama ekonomide bir toparlanma var. Referandumun yarattığı kısa süreli bir belirsizlik olsa da, kısa süreli tekrar uzatılması yeniden değerlendirilebilir."

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