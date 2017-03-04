ÖTV sıfırlaması en çok onlara yaradı

Bakanlar Kurulu kararı ile beyaz eşya ve küçük ev aletlerinden alınan Özel Tüketim Vergisinin (ÖTV) sıfırlanması sonrası aradan geçen bir aylık sürede satışlar yüzde 20 arttı.

Züccaciyeciler Derneği (ZÜCDER) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Ertuğrul Erdoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yılda 2,5 milyar dolar cari fazla vererek ülke ekonomisine önemli ölçüde katkı sağlayan züccaciye, ev ve mutfak eşyaları sektörünün yüksek KDV oranları ve ÖTV uygulamaları gibi özel durumlardan etkilendiğini söyledi.

Erdoğan, hayatın her alanında zorunlu ihtiyaç haline gelen küçük elektrikli ev aletlerinin "lüks" eşya sınıfından sayılarak ÖTV kapsamına alınmasının sektörü etkilediğini kaydederek, bu eşyalarda yüzde 18 olan KDV'ye eklenen yüzde 6,7 oranındaki ÖTV'nin tüketicileri mağdur ettiğini anlattı.

ÖTV'nin elektrik süpürgeleri, öğütücüler, karıştırıcılar, meyve ve sebze presleri, et-kıyma makineleri, su ısıtıcılar, saç kurutma makineleri, ütüler, mikro dalga fırınlar ve benzeri elektrikli ev aletlerinde sıfırlandığını anımsatan Erdoğan, geçen bir aylık sürede bu kararın üreticiden tüketiciye herkesi sevindirdiğini gördüklerini aktardı.

Erdoğan, ÖTV'nin 30 Nisan'a kadar sıfırlandığını hatırlatarak, bu sürenin yeterli olmadığını, üretimin teşvik edilmesi, ihracatın ve istihdamın artırılması ve iç pazarın canlandırılması adına bu kararın kalıcı olmasını istediklerini vurguladı.

"EN ÇOK SATIŞ NİSAN AYINDA OLACAKTIR"

Erdoğan, şubat ayıyla birlikte evlenecek çiftler arasında düğün hazırlıklarının da başladığını kaydederek, bu anlamda mobilya, beyaz eşya, mutfaktaki elektrikli küçük ev aletleri, züccaciye ürünleri gibi "çeyiz seti" adı altında tabir edilen bir evin olmazsa olmazı ürünlerdeki satışların en çok şubat-haziran döneminde gerçekleştiğini söyledi.

ÖTV'nin sıfırlanmasının sektörü heyecanlandırdığını ve beklentiye soktuğunu dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti:

"Şubat ayında ÖTV'nin sıfırlanmasının etkisi oldu. İlk bir ayda mağazalarda ciddi bir sirkülasyon başladı. Bir de firmaların ÖTV'nin kalkması doğrultusunda özel kampanyalar oluşturması bu ürünleri alacak insanları teşvik etti. ÖTV'nin sıfırlanmasının satışlara ne kadar yansıması olacağını üç ay sonunda daha net göreceğiz. Çünkü bazı kimseler, 'Nasıl olsa daha vakit var' diyerek hemen şubat ayında harekete geçmedi. Üç aylık süreçte satışlar geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 15 civarında artar.

Düğün sezonu olduğu için en çok nisan ayında hareketlenecektir ve taşınmalar da en çok yaz aylarında oluyor. Bu yüzden sektörümüzde satışlar en çok nisan ayı sonrasında ve yazın oluyor. ÖTV'nin sıfırlanması kalıcı olursa, satışlardaki artışı daha iyi hissedeceğiz."

"EN ÇOK ÇAY, KAHVE VE TOST MAKİNESİ SATIŞLARINDA ARTIŞ YAŞANDI"

Erdoğan, bire bir satışlarda özellikle en çok artışın, çay, kahve ve tost makinelerinde, el blender setlerinde yaşandığını ifade etti.

Her ürün grubunda artış yaşandığını dile getiren Erdoğan, firmaların satışlarını daha fazla artırmak için özel kampanyalar düzenlediğinden bahsetti.

Erdoğan, günlük ihtiyaç malzemelesi olarak kullanılan porselen, seramik, cam, plastik, metal, ahşap gibi züccaciye ürünlerindeki KDV oranının da yüzde 18'den 8'e düşürülmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

"SATIŞLAR YÜZDE 20 ARTTI"

n11.com Satış Direktörü Örpen Koçak, ÖTV'nin sıfırlanmasıyla n11.com platformunda farklı kategori ve sektörlerde yer alan ilgili ürün satışlarında kuvvetli artış gözlemlediklerini kaydetti.

Koçak, "Kararın ardından geçen bir aylık süre zarfında satışlarımızda ortalama yüzde 20 artış yaşandı. Kullanıcı nezdinde alım kararının önümüzdeki dönemde de artarak devam etmesini bekliyoruz." dedi.

İnternetten özellikle "elektrikli süpürge" kategorisindeki satışlarda ciddi artış yaşandığını dile getiren Koçak, ÖTV'ni sıfırlandığı bütün ürünlerde artış yaşandığını aktardı.

Koçak, ÖTV'nin sıfırlanmasının yanı sıra mobilyada KDV oranının yüzde 8'e çekildiğini hatırlatarak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Piyasaya moral geldi. Mayıs ortasında başlayan düğün sezonu sebebiyle çeyizlerini hazırlama telaşında olan gençlerin yanı sıra eşyalarını yenilemek istediği halde alımını erteleyen aileler için de büyük bir müjde oldu. Önümüzdeki dönemde özellikle düğün sezonunda yüzde 30'lara varan bir büyüme öngörüyoruz."