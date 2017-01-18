Ovit Tüneli'nin yüzde 88 tamamlandı

Rize'nin İkizdere ilçesinde 2 bin 640 rakımlı Ovit Dağı'nda yapımı süren ve Türkiye'nin en uzun tüneli özelliğini taşıyan Ovit Tüneli'nde, ışığın görünmesinin ardından betonlama çalışması yüzde 88 tamamlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Başbakanlık yaptığı 13 Mayıs 2012 tarihinde temeli atılan ve "Işık Göründü" töreni 11 Kasım 2016'da Başbakan Binali Yıldırım'ın katılımıyla gerçekleştirilen Ovit Tüneli, bin 369 metresi çığ tüneli olmak üzere toplam 14,3 kilometre uzunluğu ile Türkiye'nin en uzun, dünyanın ise en uzun üçüncü tüneli olacak.

Tünelin giriş kotu bin 919 metre, çıkış kotu 2 bin 236 metre ve tünel içi boyuna eğim yüzde 2,13 olarak gerçekleştirildi. Bugüne kadar 3,7 milyon metreküp kazı yapılan tünelde, 211 bin metreküp püskürtme beton, 3 bin 500 ton profil demir kullanıldı.

Üst kazı çalışmaları tamamlanan tünelde, altyapı kazısı olarak 540 metre, beton imalatı için ise 3 bin 100 metrelik alan kaldı. Ayrıca tünelin havalandırması içinse yüzde 15 eğimle bin 710 metre uzunluğunda yaklaşım tüneli çalışması devam ediyor. Çift tüp şeklinde inşa edilen tünelin 1 milyar 140 milyon liraya mal olması planlanıyor.

Bu yıl sonunda hizmete girmesi beklenen tünel sayesinde 250 kilometre olan Rize-Erzurum karayolu, 200 kilometreye düşecek.

Tünel hizmete alındığında Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri arasında kış aylarında aşırı kar ve çığ tehlikesi nedeniyle aksayan ulaşım, kesintisiz ve güvenli hale gelecek.

YERİN 900 METRE ALTINDA ÇALIŞIYORLAR

Tünel donanım çalışmasının büyük bölümü iç kısımda yapılırken tünel dışındaki çığ tüneli inşaatı da zorlayıcı doğa koşullarına rağmen ilerliyor.

Ovit Dağı'nda zaman zaman kar fırtınası yaşanıyor ve hava sıcaklığı eksi 15 dereceye kadar inebiliyor. Tünelin içerisinde ise ısı çok fazla değişmediği için yaklaşık 600 çalışan, dönüşümlü olarak yaklaşık 450-900 metre zirvenin altında çalışmalarını sürdürüyor. Altyapı kazısı, betonlama ve yalıtım çalışmalarının tamamlanmasının ardından havalandırma, asfaltlama ve aydınlatma çalışmalarına başlanacak.

Çift tüp olarak yapılan tünelde iki tüpte yüzde 88 oranında betonlama çalışmalarının tamamlandığı Ovit Tüneli trafiğe açıldığında, tarihi İpek Yolu'nun yeniden canlanması bekleniyor.

Ovit Dağı geçişi 11 kilometre boyunca yükseldikten sonra 10 kilometre inilerek geçilirken, bu yükselti tünelin hizmete girmesiyle ortadan kalkacak. Tünele eklenti olarak ayrıca 2 kilometre çıkış, 1,7 kilometre çıkış bağlantı yolu ve 2 köprülü kavşak hizmete girecek.

Kış aylarında yoğun kar yağışı ve çığ tehlikesi nedeniyle yılın 6 ayı trafiğe geçit vermeyen Ovit Dağı'nda, çığ nedeniyle 1999 yılında 18, 2011 yılında 16 kişi mahsur kalmıştı.

"OVİT DAĞININ KIŞ TURİZMİ İÇİN ÇOK ÖNEMLİ BİR POTANSİYELİ VAR"

Rize Valisi Erdoğan Bektaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ovit Dağı'nın sahil ile doğu arasındaki en büyük engel olduğunu belirterek, tünel ile bu engelin ortadan kalkacağını söyledi.

Altyapı çalışmalarının devam ettiğini kaydeden Bektaş, 2017 yılı sonuna doğru tünelin trafiğe açılmasının planlandığını ifade etti.

Bektaş, bu kış da Ovit Dağı yolunun trafiğe kapatıldığını belirterek, "İnşallah seneye böyle bir karar almak zorunda kalmayız. Kışları kapalı olan Ovit güzergahı açık bir yol haline gelir. Bölge insanı için çok önemli." dedi.

Ovit Tüneli'nin bölge dinamiklerini harekete geçireceğine dikkati çeken Vali Bektaş, şöyle devam etti: "Ovit Tüneli bölgenin arkasına ve zirvesine ulaşmayı kolaylaştırdığı için bir dizi turizm potansiyelini tetikleyebilir. Ovit Dağı'nın kış turizmi için çok önemli bir potansiyeli var. Bugüne kadar hep 'Burada bir kayak tesisi yapılırsa olumlu olur' diye ifade edildi. Tünel yapılıncaya kadar fiilen mümkün olmayan bir projeydi ama tünel yapılınca artık mümkün hale dönüşüyor."

"BÜYÜK BİR HAYAL GERÇEĞE DÖNÜŞÜYOR"

Bektaş, Erzurum'un tünel ile bir kez daha deniz ile buluşacağına vurgu yaparak, "Çok kapsamlı bir güney-kuzey projesi. GAP'ı denize bağlıyor. Asıl İran'ın denize bağlantı hattı olarak işleyeceğini düşünüyorum. Proje ile birlikte İyidere'de lojistik merkez ve Kalkandere'de organize sanayi bölgesi çalışmaları devam ediyor. Bütün arsaların satışı gerçekleşti. Bölgeye turizm, ticaret ve sanayi açısından önemli açılımlar getirmesini düşündüğümüz bir büyük hayal gerçeğe dönüşüyor." diye konuştu.