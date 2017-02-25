Oy kullanacaklar dikkat ! Bugün son gün

YSK tarafından anayasa değişikliğinin 16 Nisan'da halkoyuna sunulmasına ilişkin hazırlanan seçim takvimi işliyor.



Buna göre, 18 Şubat'ta askıya çıkarılan seçmen listeleri, bugün (26 Şubat Pazar günü) askıdan indirilecek. Bina esasına göre düzenlenen seçmen kayıtlarının sorgulanması uygulaması ile yurt dışı seçmen kütüğünün "www.ysk.gov.tr" adresinden yapılan ilanı da bugün sona erecek.



Muhtarlık bölgesi askı listelerine ve yurt dışı seçmen kütüğü ile tutuklular ve taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin askı listelerine yapılan itirazlar, 28 Şubat'a kadar karara bağlanacak.

YSK SEÇMEN KÜTÜĞÜNÜ ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ

E-DEVLET ÜZERİNDEN SEÇMEN KÜTÜĞÜNÜ ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ

SEÇMEN LİSTESİ NASIL SORGULANACAK?

Oy kullanma hakkına sahip olan vatandaşlar, e-devlet ve YSK internet sitesi üzerinden kütüğünün nereye kayıtlı olduğunu öğrenebilecek. YSK internet sitesi üzerinde kurulu olan sistemden seçmen bilgilerini öğrenmek isteyen vatandaşlar, T.C. kimlik numaları ile bu bilgiye erişebilecek.

Aynı bilgi, e-devlet şifresi aracılığıyla, e-devlet üzerinden de öğrenilebilecek.