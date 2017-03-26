Oy kuyruğu okul dışına taştı !

Bulgaristan seçimleri için Türkiye'de sandığa giden binlerce kişi, Kiril alfabesiyle dilekçe yazmak zorunda bırakıldı. Sandık sayısının dörtte bir oranında azaltılmasıyla dilekçe işkencesinin birleşmesi, izdihama yol açtı.

Türkiye'nin kuzeybatı komşusu Bulgaristan, bugün sandık başında. Türkiye'de yaşayan Bulgaristan vatandaşları da İstanbul, İzmir, Bursa, Edirne, Kocaeli, Manisa, Yalova, Tekirdağ, Kırklareli ve Ankara gibi şehirlerde oy kullanıyor. Ancak Sofya yönetiminin Türkiye'deki sandık sayısını 140'tan 35'e düşürmesiyle oy verme merkezleri önünde uzun kuyruklar oluştu.

Anadolu Ajansı, sabahın erken saatlerindeni itibaren sandık başına giden seçmenlerin saatlerce beklemek zorunda kaldığını bildiriyor. Yoğunluğun en çok hissedildiği iller İstanbul, Bursa İzmir ve Kocaeli.

Bir başka sorun ise, Bulgaristan'ın aldığı AB dışındaki ülkelerde oy vereceklerin sandık başında Kiril alfabesiyle dilekçe doldurması şartı. Son anda getirilen kural, binlerce seçmenin sert tepkisine yol açtı. Sandık başında doldurulması gereken söz konusu dilekçeler, Kiril alfabesini bilmeyen Bulgaristan vatandaşlarının sorun yaşamasına yol açıyor.

Bu durum Türkiye'deki binlerce çifte vatandaşın oy kullanmasını güçleştirecek ve yanı sıra Türkiye'deki sandıklardan daha az sayıda oy çıkmasına neden olacak.

OTOBÜSLERLE TAŞIDILAR

Avcılar'da oy kullanan ve bölgedeki vatandaşların oyunu rahat kullanması için çalışan Bulgaristan göçmeni Mehmet Özgür, Anadolu Ajansı'na şu bilgileri verdi: "1989'da yaklaşık 500 bin Bulgaristan'dan Türkiye'ye göç oldu. Buna rağmen gördüğünüz gibi Bulgar zulmüyle karşı karşıyayız. Avcılar'daki sayı E-5'e kadar taşmış. Türkiye'de çifte vatandaş olarak oy kullanabilen 350 bin Bulgaristan göçmeni var. Çok büyük yoğunluk yaşanıyor. Biz vatandaşlarımızın tümüyle oy kullanabilmesi için yoğunluğa göre sandıktan sandığa otobüslerle insan taşıyoruz. İnşallah tüm vatandaşlarımız oyunu kullanabilecek."

Mehmet Özgür, aynı zamanda İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Plan ve Bütçe Komisyonu Başkan Vekili görevini yürütüyor.

BURSA'DA PROVOKASYON

Bursa Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği (Bal-Göç) Genel Başkanı Prof. Dr. Yüksel Özkan, Bursa'daki sandık görevlilerinin gergin olduğunu söyledi: "Sandık görevlisi değil sanki bodyguardlar. Çok üzücü, bu tür ayrımcı politikaları tasvip etmiyoruz. İnsanları provokasyona davet ediyorlar aldıkları kararlarla. Herkesin bir sabrı var, hepimiz insanız, kimse Mars'tan gelmedi. Özellikle işleyişi yavaşlatıyorlar."

KOMŞU İLLERDEN OY KULLANMAYA GELDİLER

Kocaeli Balkan Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği (Bal-Türk) Genel Başkanı Bayram Çolakoğlu, "Kocaeli'nin komşu illerinden Sakarya ile Bilecik'te de sandık yok. Bu şehirlerden de gelenler oluyor. Akşama kadar nasıl oy kullanacak bu seçmenler şüpheli. Şu anki uygulamaya bakılırsa belki de kuyruk okulun dışına da taşacak" dedi.

Türkiye'deki Bulgaristan vatandaşları Bursa'da sekiz, İstanbul'da yedi, Tekirdağ'da altı, İzmir'de beş, Ankara'da iki, Kocaeli'de iki, Kırklareli'nde iki Edirne'de ve Yalova'da birer sandıkta oylarını kullanıyor.

Yerel saatle 07.00'da başlayan oy kullanma işleminde sandıklar akşam 20.00'da kapanacak. Seçimde 21'i bağımsız 13 siyasi parti ve dokuz ittifak, 240 sandalye için yarışıyor.

TÜRK PARTİSİ SAYISI İKİ OLACAK

Tüm engellemelere rağmen gece saatlerinde belli olacak sonuçlarla meclisteki Türk partisi sayısı ikiye çıkacak. Çoğunluğunu Türklerin oluşturduğu Hak ve Özgürlük Hareketi Partisi'yle birlikte bu yıl Sorumluluk, Özgürlük ve Hoşgörü İçin Demokratlar Partisi'nin de (DOST) meclise girmesi bekleniyor.

Türkiye ve Bulgaristan, son bir haftada seçim nedeniyle karşı karşıya geldi. Sofya yönetiminin akıl almaz uygulamalarının yanında sınır kapılarına gelen aşırı sağcı Bulgarlar yolları kesti, ellerinde bayraklarla Türkiye'den oy kullanmaya gidecekleri engelledi.