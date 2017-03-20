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OY SAYIM MERKEZİNDE PORNO YAYINI YAPILDI

Oy sayım merkezinde porno yayını yapıldı

Hollanda seçiminde oy sayımı sırasında porno yayımı yapıldığını belediye sözcüsü doğruladı.

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Hollanda seçiminde oy sayımı sırasında porno yayını yapıldı. Belediye sözcüsü olayı doğruladı.

Hollanda’da geçen hafta yapılan seçimler sırasında bir oy kullanma merkezinde porno film gösterildiği ortaya çıktı. Ülkenin doğusunda yer alan Overijssel eyaletine bağlı Enschede kentindeki bir oy kullanma merkezinde, oy sayımının sürdüğü sırada, porno film gösterildi.

İngiliz The Sun gazetesinin haberine göre; porno film, oy kullanma merkezine dönüştürülen yerel bir futbol kulübünün kantininde bulunan dev ekrana yansıtıldı. Olay yerinde çekilen ve kısa süre içinde viral olan fotoğraf, görevliler oy sayımı yaparken, ekranda porno filmin döndüğünü gösteriyor.

ŞAKA OLSUN DİYE YAPMIŞLAR

Skandalın bazı kulüp üyelerinin ‘şaka olsun diye’ seçim yayınının yapıldığı kanalı, erotik kanalla değiştirmesinden kaynaklandığı öğrenildi.

Enschede Belediyesi sözcüsü, skandalı doğrularken, “Bu Photoshop değil. Tabii ki övgüyü hak etmiyor ve asla yaşanmamalıydı. Böyle bir şeyin bir daha olmayacağı konusunda bize söz verdiler” dedi.

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