Öykü Serter çileden çıktı

Stil yarışmasında yarışmacıyı susturamayan Öykü Serter, çareyi stüdyodan çıkarmakta buldu.

İşte Benim Stilim perşembe günü yayınlanan bölümünde yarışmacıların arasındaki kavga ve gerginliğin tırmanmasından kaynaklanan yüksek seslere Öykü Serter sert bir şekilde müdahale etti. Bahar Candan'ı bir türlü susturamayan Öykü Serter'in sabrı taştı. Ünlü sunucu Bahar Candan'ı yayından kovdu. Bahar Candan bir süre durumu algılayamadı bile. "Ne yapayım eve mi gideyim' diyen Bahar Candan sonunda durumu idrak edip stüdyodan dışarı çıktı. Sabrı ile bilinen ünlü spiker Öykü Serter ilk kez böyle bir şey yaptı.