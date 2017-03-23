  • Erdoğan'dan AK Parti'ye referandum talimatı
  • İŞSİZLİK RAKAMLARI AÇIKLANDI
  • Hakkari'de sızma girişimi: 1 asker şehit, 4 yaralı
  • Kılıçdaroğlu'ndan TSK çıkışı: Beni derinden yaraladı
  • Hakan Şükür'ün orada ne işi vardı ?
YEREL HABERLER
Konya Haberleri
Diğer İllerSitene Ekle

OYUNUN RENGİNİ SAÇINA KAZITTI

Oyunun rengini saçına kazıttı

Konya'da 18 yaşındaki genç, saçına ''evet'' yazısını kazıttı.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Konya'da 18 yaşındaki Nihat Erzurum, 16 Nisan'da yapılacak referandum öncesi saçına Ak Parti ve MHP logoları ile "Evet" yazısını kazıtttı.

Bir kafeteryada çalışan Nihat Erzurum, 16 Nisan'da yapılacak referandum öncesi düşüncesini ifade etmek için saçına Ak Parti ve MHP logoları ile "Evet" yazısını kazıttı. Erzurum, "Bu konuda arkadaşlarımdan destek aldım. Ülkem için kendi geleceğim için böyle bir karar verdim. Kafamdaki düşüncemi dışına yansıttım" dedi.

Kuaför Ali İbrahim Yıldız ise, "Arkadaşımız böyle bir düşüncesi olduğunu ifade etti. Ben de onun düşüncelerini saçını verdiğim modelle yansıtmaya çalıştım" dedi.

Oyunun rengini saçına kazıttı

DHA
239
-
Begüm Öner'in Ceyhun Fersoy'dan intikamıBegüm Öner'in Ceyhun Fersoy'dan intikamı
Frikiklere aldırış etmediler ! Sokak ortasında...Frikiklere aldırış etmediler ! Sokak ortasında...
Tacizcisinin dilini koparttı !Tacizcisinin dilini koparttı !
Oynadığı sahneleri utanarak izlediOynadığı sahneleri utanarak izledi
''Bebek devlette, kızım bende kalsın''''Bebek devlette, kızım bende kalsın''
''Kolanın sırrı'' cinayette 3 kardeşe 25'er yıl hapis''Kolanın sırrı'' cinayette 3 kardeşe 25'er yıl hapis
''Cinsel güç artırıcı'' diye sattılar bakın ne çıktı''Cinsel güç artırıcı'' diye sattılar bakın ne çıktı
Kuzey Kore lideri dünyayı şoke ettiKuzey Kore lideri dünyayı şoke etti
Taciz iddiasında kendini böyle savundu !Taciz iddiasında kendini böyle savundu !
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS