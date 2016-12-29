Öz kızına tecavüz etmişti ! Cezası belli oldu

Eskişehir'de öz kızı 16 yaşındaki N.K.'ya tecavüz ettiği iddiasıyla yargılanan baba C.K., 48 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Alınan bilgilere göre N.K., kendisine zorla tecavüz ettiğini öne sürdüğü babası C.K.'dan şikayetçi oldu. Suçlamaları kabul etmeyen C.K. hakkında Eskişehir 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Basına kapalı olarak görülen davasnın davanın son duruşması bugün yapıldı. Mahkeme heyeti C.K.'yı öz kızına birden fazla kez tecavüz etmek ve hürriyetten yoksun bırakmak suçlarından toplam 48 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı.

'EMSAL BİR KARAR ÇIKTI'

Duruşma sonrasında Adalet Sarayı binası önünde düzenlenen basın açıklamasına Eskişehir Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu üyeleri ile N.K., N.K.'nın annesi ve N.K.'nın avukatı Betül Nuran Karataş katıldı.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu İl Temsilcisi Büşra Gündoğdu, "Bugün burada, bu davada bizler açısından çok güzel bir karar çıktı. Emsal bir karar çıktı. Öz kızına cinsel saldırıda bulunan sanık hakkında 48 yıl 9 ay hapis cezası verildi. Her hangi bir indirim uygulanmadı. Davanın sonuna kadar arkasında olduk. Bugün buradayız ve adalet yerini buldu. Umarız ki diğer davalara da bu dava örnek bir dava olarak kayda geçer" dedi.

AVUKAT KARATAŞ: KORKMAYIN

N.K.'nın avukatı Betül Nuran Karataş da yaptığı konuşmada, bu tür suçlarda halkın ve sivil toplum kuruluşlarının desteğinin çok önemli olduğunu belirtti. Karataş şöyle devam etti:

"Bu tür dosyalarda özel ceza infaz yasasının uygulanması gerekiyor. Hiçbir şekilde indirimlerin olmayacağı gibi, ki bu dosyamızda olmamıştır. Bu tür dosyalarda şüpheden sanık yararlanır ilkesinin daha ince yorumlanması ve kolay kolay kimsenin kimseye hele ki bir kızın babasına böyle bir konuda iftira atmayacağını gözden kaçırmamak gerekir. Her seferinde savunulan şeydir "ben yapmadım." Herkesin kendisini savunmaya hakkı olduğu doğrudur. Lakin adalet dediğiniz şey, geç gelmeyendir. Adalet dediğiniz şey, şüpheyi ortadan kaldırandır. Umarız bu ve bundan sonraki dosyalarımızın tamamında bu ve buna benzer kararlar çıkacaktır. Son 2 senedir bu konudaki davalar çok arttı. Belki bunlar sadece mahkemelere sunulanlar, belki bunlar sadece şikayet edilenler. Tüm mağdurlara sesleniyorum, korkmayın ve başvurularınızda bulunun. Size haksızlıkta bulunanların hepsi gereken şekilde yargılanacak ve ceza alacaktır."