Özal'dan Erdoğan'a yıllar önce müthiş teklif

1 AN TV'de yayınlanan “Birebir” programında 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın oğlu Ahmet Özal, babası ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın arasındaki çok özel anıyı canlı yayında paylaştı. Ahmet Özal, daha önce de babasının öldürüldüğünü öne sürmüş ve Cumhurbaşkanı Özal’ın ölümünden birçok kişiyi, kurumu sorumlu tutmuştu.

BABAM TAYYİP ERDOĞAN’A ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ TEKLİF ETTİ

Bugüne kadar çok fazla kişinin bilmediği bir anıyı anlatan Turgut Özal’ın oğlu 21. Dönem Milletvekili Ahmet Özal; “1980 li yıllarda Recep Tayyip Erdoğan Refah Partisi’ndeyken babam başbakanlığı döneminde kendisine Başbakanlık’ta Özel Kalem Müdürlüğü teklif ediyor. Babam bu teklifi yaptığında Recep Tayyip Erdoğan parti içinde görevliydi ya da İlçe Başkanı’ydı. Babam Recep Tayyip Erdoğan’ı hem yakından takip ediyordu, hem de onun hakkında bazı bilgiler gelmişti. Babamın bu teklifi üzerine Tayyip Bey’in teklifi kabul etmediğini, şu anda Sayın Erbakan ile beraber olduğunu ve bu teklifi kabul ettiği taktirde kendisine ihanet etmiş olacağını söylemiş. Babam da buna saygı duyarım demiş ve konu kapanmış” dedi.

1 AN TV