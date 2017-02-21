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OZAN ARİF REFERANDUMDA NE DİYECEK ?

Ozan Arif referandumda ne diyecek ?

Ülkücü kesimin en yakından tanıdığı siyasi şarkıların yazarı Ozan Arif de referandum tavrını açıkladı.

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Arif, yazdığı "cahilce evet deme" şiiriyle "hayır" diyeceğini ilan etti. Ozan Arif ile Devlet Bahçeli arasında daha önce gerginlik yaşanmış, Bahçeli, Arif'in camia etkinliklerinde sahne almasını engellemişti.

İşte Ozan Arif'in referandum tavrını açıkladığı dizeleri:

CAHİLCE ‘EVET’ DEME!..

Benim vatan sevgimle,

Hiç kimse yarışmasın!..

Ben kurtlara seslendim,

Çakallar karışmasın!..

*

Soruyorsun velâkin, ne söylesem bilmem ki!..

Ancak şöyle söylersem, anlarsın beni belki!..

*

Bir, beş değil kaç kere, ateşlere atıldık!

Satıldık be kardeşim, anlasana satıldık!..

*

Seni, beni teşkilat, bağımızdan tuttular!..

Götürüp el alemin, sürüsüne kattılar!..

*

Açık açık durum bu, ne beni yoruyorsun?

Kurt‘tan köpek olur mu, ne diye soruyorsun?

*

Seni, beni, bizleri, satana "hayır" elbet!..

Atimizi ateşe, atana "hayır" elbet...

*

"Hayır.." diye haykır ki, bizi satanlar duysun,

Türkiye‘de Türklüğe, Türk‘e çatanlar duysun...

*

Pe-ka-ka‘yı daha dün boşayanlar utansın!..

Fetö ile nikahsız yaşayanlar utansın!..

Ata sözüdür ata, domuz gönü post olmaz,

Bunların hiç birinden ülkücüye dost olmaz...

Sakın evet deyip de yılanları koruma!

Hırsızı, hırsızlığı, çalanları koruma...

Yasa diye yapılan planlara "hayır" de...

Bütün bu yalanlara, dolanlara “hayır„ de.

O on sekiz maddeyi, iyi oku, iyi bak...

Gayesi Vatan değil, kişileri korumak!..

Cahilce "evet" deme; bizi satan kurtulur!

Arif‘ce "hayır" de ki; belki vatan kurtulur!..

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