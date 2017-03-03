Ozan Güven o isimle mi aşk yaşıyor ?

Oyuncu Ozan Güven'in, uzun süredir Ece Önen ile aşk yaşadığı iddia edildi.

Cem Yılmaz ve Ozan Güven ile aynı projede yer almaya hazırlanan Mustafa Sandal, önceki akşam ünlü ikiliyi evinde ağırladı.



Sandal, Eşi Emina Sandal’ın da birbirinden lezzetli yemekler yaptığı gecede çektiği kareye, "Dün akşam evde ziyafet vardı! Emina Sandal, mutfakta döktürdü" notunu düştü.



Ozan Güven'in, ünlü popçunun paylaştığı fotoğrafta arkasında görünen Ece Önen ile aşk yaşadığı iddia ediliyor. Sosyal medyada da birbirlerini takip eden iki ismin, uzun zamandır birlikte olduğu ileri sürülüyor.