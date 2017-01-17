Özbekistanlı yetkiliden Reina saldırganı açıklaması

Özbekistan güvenlik birimlerinden bir yetkili, Ortaköy'de bir eğlence merkezindeki 39 kişinin hayatını kaybettiği saldırının faili Abdülkadir Masharipov'un, 6 yıl önce Özbekistan'dan ayrılarak Afganistan'a geçtiğini söyledi.

Özbek yetkili, Masharipov'un, Afganistan'da terör örgütüne üye olduğu bilgisi üzerine Özbekistan'da arananlar listesine alındığını belirtti.

Kod adı Ebu Muhammed Horasani olan Masharipov'un ülkenin doğusundaki Kokand şehrine kayıtlı olduğunu anlatan yetkili, Özbek makamların, terörist hakkındaki bilgilerin paylaşımı konusunda Türk muhataplarıyla irtibat halinde olduğunu vurguladı.

SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİ

Reina’ya saldıran terörist Abdulkadir Maşaripov, Fatih’teki 29 Mayıs Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde saat 15.30’da sağlık kontrolünden geçirildi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Çevik Kuvvet Özel Tim ekiplerinden oluşan yaklaşık 250 polis hastaneye giden tüm yolları barikatlarla yaya ve araç trafiğine kapattı. Saldırgansağlık kontrolünden çıkartılırken, polis memurları kalkanlarını kaldırarak teröristin görüntüsünün çekilmesini engelledi.

TERÖRİSTLE İLGİLİ NELER BİLİYORUZ?



İstanbul Valisi Vasip Şahin, Reina saldırganı teröristle ilgili bugün önemli detayları paylaştı. O açıklama özetle şöyle:



-Terörist Abdulkadir Maşaripov. Kod adı Ebu Muhammed El Horasani. 1983 Özbekistan doğumlu. Afganistan’da eğitim almış, 4 dil biliyor. İyi yetiştirilmiş bir terörist olduğu duyuruldu.



Bu çalışma boyunca yaklaşık 152 adrese operasyon düzenlendi, bu operasyonlarda 50 kişi gözaltına alındı.168 yabancı da yabancı terörist olma şüphesiyle ilgili mercilere teslim edildi.

-Teröristle birlikte 197 bin ABD doları, 2 tabanca ve şarjörü (bu tabancalardan biri havalı tabanca), yine iki drone ve sim kartlar, diğer pek çok materyal ele geçirildi.



Terörist suçunu kabul etti, parmak izi uyuştu.



-Operasyon yapılırken yaklaşık 7200 saat kamera incelemesi yapıldı. Özel ekipler ile birlikte 2 bin polis görev aldı. Vali Şahin, "Terörist önce Başakşehir’de bir ev kiralıyor. Olay gününe yakın bir iki gün içerisinde ev değiştirmek suretiyle kendisini gizlemeye çalışıyor. Olay günü de Zeytinburnu’ndan gelerek eylemini gerçekleştiriyor" dedi.



Teröristle birlikte Iraklı bir erkek ve Mısır, Afrika'dan olmak üzere değişik ülkelerden 3 kadın da gözaltına alındı. Örgüt bağlantısı olması ihtimali çok yüksek. Çünkü bir teröristle aynı evde bulunuyorlardı.



-Güvenlik güçleri o bölgede takipteydi. 5 adres dün takip edildi ve öğleden sonra operasyonlar artırıldı. Terörist 5 adresten birinde ele geçirildi.



Teröristin Türkiye'ye ocak ayında illegal yollardan doğu sınırlarından girdiği tahmin ediliyor. Saldırının terör örgütü DEAŞ adına yapıldığı net.



-Karşı taraf da silah kullanmadığı için bu operasyonda silah kullanmaya gerek kalmadı.



Teröristin yurtdışına kaçma imkanı bulamadığı tahmin ediliyor.



-Vali Şahin, teröristin eşinden alınan bilgilerden, bu operasyonun geliştirilmesinde istifade edildiğini kaydetti.