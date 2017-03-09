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ÖZÇİVİT-EVCAN'IN NİŞANINDAN İLK FOTOĞRAFLAR

Özçivit-Evcan'ın nişanından ilk fotoğraflar

Burak Özçivit ile Fahriye Evcen evlilik için ilk adımı attı.

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'Ölene Kadar' dizisinde rol alan Fahriye Evcen ile 'Kara Sevda'nın yıldızı Burak Özçivit, evlilik yolunda ilk adımı attı.

Burak Özçivit, Aralık 2016'da önünde diz çöküp evlenme teklifinde bulunduğu 30 yaşındaki sevgilisi Fahriye Evcen'i ailesinden istedi.

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Ünlü oyuncular, Evcen’in ailesinin yaşadığı Almanya'nın Solingen kentine gitmek için rol aldıkları 'Ölene Kadar' ve 'Kara Sevda' dizilerinin setinden izin aldı.

Fahriye Evcen’i dün akşam ailesinden isteyen Özçivit, sevgilisinin parmağına nişan yüzüğünü taktı. Aile arasında düzenlenen törenle nişanlanan sevgililerin, haziran sonunda evlenmeyi planladığı öğrenildi.

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