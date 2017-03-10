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ÖZDAĞ VE HALAÇOĞLU'NA SALDIRI OLAYINDA FLAŞ GELİŞME

Özdağ ve Halaçoğlu'na saldırı olayında flaş gelişme

Mersin'de milletvekili Ümit Özdağ ile Yusuf Halaçoğlu'nun konuşma yaptığı salonun basılması ile ilglili soruşturma başlatıldı.

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Mersin'in Silifke İlçesi'nde Gaziantep Bağımsız Milletvekili Ümit Özdağ ve Kayseri MHP Milletvekili Yusuf Halaçoğlu'nun konuşma yapmak üzere bulundukları salonun basılmasıyla ilgili polis soruşturmasında, 15 kişinin kimlikleri belirlendi.

Mersin Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, söz konusu olaydan hemen sonra Silifke'de konu ile ilgili geniş çaplı bir inceleme ve soruşturma başlatıldığını belirterek, "Konunun hassasiyetle incelenmesi talimatı verdim. Bunun üzerine kurulan özel bir ekip kamera kayıtları ve görgü tanıklarının verdiği bilgiler ışığında, salona girerek masa ve sandalyeleri devirip, kargaşa çıkaran 15 isim belirlendi. Şu anda bu 15 kişinin ifade alınma süreci sürüyor. Bu sürecin tamamlanmasından sonra savcılığın talimatı gereği hareket edilecektir. Şu an bir gözaltı yok, sadece adresleri belirlenen zanlılar ifadeleri alınıp serbest bırakılıyor" dedi.

Belediye Kültür Merkezi'nde Türkiye gündemine ilişkin konferansa katılan iki milletvekili, salonda yerlerini almaya başladıkları sırada bir grup MHP'li salona girerek arbede çıkarmıştı. Masa ve sandalye ve kürsüyü dağıtan öfkeli grup, "'Hareketin Lideri Devlet Bahçeli" sloganları atarak salonu karıştırmıştı. İlçe Emniyet Müdürü Murat Esertürk ise kürsüde bulunan mikrofondan öfkeli gruba "'Sizi sükûnete davet ediyorum'" diye sık, sık anons yaparak öfkeli kalabalığı salon dışına almıştı.

Özdağ ve Halaçoğlu'na saldırı olayında flaş gelişme

DHA
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