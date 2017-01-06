ÖZEL GÜVENLİKLERİN SİLAH KULLANIMINDA DÜZENLEME

Özel güvenliklerin silah kullanımında düzenleme

OHAL kapsamında yayınlanan 3 yeni KHK'da özel güvenliklerin silah kullanımına da düzenleme getirildi.

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Olağanüstü hal kapsamında hazırlanan 679, 680 ve 681 no'lu 3 yeni Kanun Hükmünde Kararname, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Özel güvenliklerin silah kullanımına düzenleme getirildi. Düzenlemeye göre özel güvenlik görevlileri, silahlarını görev alanı dışına çıkaramayacak. Özel güvenlik görevlisi olarak istihdam edilecekler ile özel güvenlik şirketlerinde, alarm izleme merkezlerinde ve özel güvenlik eğitimi verecek kurumlarda kurucu veya yönetici olarak çalışacaklar hakkında valilikçe güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılacak. Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara iltisakı veya irtibatı olduğu tespit edilen kişiler, özel güvenlik alanında faaliyet yürüten şirket veya birimlerde çalışamayacak.

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