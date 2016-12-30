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ÖZEL HAREKATLI HUZUR OPERASYONU !

Özel harekatlı huzur operasyonu !

Bolu'da yılbaşı öncesi Polis Özel Harekat ekiplerinin katılımıyla huzur operasyonu füzenlendi.

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Bolu İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesi kentteki eğlence mekanlarına yönelik asayiş uygulaması yaptı. Uygulamaya, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Asayiş, Terörle Mücadele ve Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra İstanbul'dan geçici görevle Bolu'ya gelen Polis Özel Harekat ekiplerinden oluşan 100 polis katıldı. Uygulama kapsamında eğlence mekanları denetlendi, çalışanların ve müşterilerin Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı. Kentin çeşitli noktalarında durdurulan araçların evrakları ile sürücüler ve yolcuların kimlikleri kontrol edildi.

Özel harekatlı huzur operasyonu !

Özel harekatlı huzur operasyonu !

Özel harekatlı huzur operasyonu !

DHA
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