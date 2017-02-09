Özel hastaneye FETÖ operasyonu

Kayseri Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PYD terör örgütüne üye soldukları, terörizme finans sağlamak iddiasıyla özel bir hastaneye operasyon düzenledi. Aralarında doktor, hastane personeli ve baro başkan yardımcısı bir avukatın da bulunduğu 13 kişi gözaltına alındı.

Bu sabah yapılan operasyonda Kaçakçılık ve Organize Suçlar Müdürlüğü'nce gözaltına alınanlar arasında Dr. Mustafa D., Suzan D., Safiye E., Özlem C., İhsan A., Ahmet Ç., Mustafa B., Levent B., Serkan Y., Birsen Y., Necla C., Baro Başkan Yardımcısı Avukat Orhan E., gelinlikçi Fatma B'nin de bulunduğu ifade edildi. Operasyonla ilgili 2 şüphelinin de A.B. ve K.A.'nın da FETÖ davasından tutulduğu olduğu bildirilen Emniyet Müdürlüğü açıklamasında şöyle denildi:

''KOM Şube Müdürlüğümüzce FETÖ/PDY Terör örgütüne yönelik yapılan çalışmalar kapsamında özel bir hastanenin yönetici ve çalışanları ve bunlarla ilgili, 13 kişi hakkında hakkında gözaltı ve arama kararı yerine getirildi. Şüpheliler hakkında FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmak, Terörizme Finansman sağlamak ve Cumhurbaşkanına hakaret suçlarından işlem yapılacaktır. KOM şube müdürlüğümüzce yapılan çalışmalar neticesinde adı geçen şahısların sosyal paylaşım sitelerinde FETÖ/PDY terör örgütü ile ilgili paylaşımlarının olduğu şahısların ve ailelerinin kapatılan okullarda kayıtların olduğu, FETÖ/PDY terör örgütü ile irtibatlı olduğu için faaliyetleri durdurulan bankalarda hesaplarının olduğu ve yine kapatılan derneklerde kayıtlarının olduğu tespit edilmiştir."

Dosya şüphelisi A.B., K.A.'nın da daha önce FETÖ/PDY terör örgütü kapsamında yürütülen farklı soruşturmalar kapsamında tutuklu olduğu ifade edildi.