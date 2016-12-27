Özel iletişim vergisine zam geldi !

Mobil telefonlar için alınan özel iletişim vergisinin maktu vergi tutarı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında açıklandı. Buna göre; Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile yeniden değerleme oranı 2016 yılı için yüzde 3,83 olarak hesaplanmasından dolayı 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren özel iletişim vergisinin 47,00 TL olarak uygulanacağı açıklandı.