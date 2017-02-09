Özel TV'de eşit temsil kalkıyor

Hükümet referandum öncesinde, kampanya dönemlerinde parti temsilcilerine söz hakkı tanımadığı ve YSK ilkelerine aykırı yayın yaptığı gerekçesiyle ceza alan özel televizyon kanallarını rahatlatacak düzenleme getiriyor.

Hürriyet gazetesinden Nuray Babacan'ın haberine göre özel televizyonların seçim ve kampanya dönemlerinde, Yüksek Seçim Kurulu’nun belirlediği yayın ilkelerine aykırı hareket etmeleri nedeniyle öngördüğü cezalara yönelik şikâyetler, sık sık gündeme getirilmişti.

AK PARTİ İSTEMİŞTİ

Hükümet, bu konuda hazırlanan yasa taslağını TBMM’ye göndermek yerine, önümüzdeki günlerde yayınlayacak kanun hükmünde kararname ile adım atma kararı aldı. Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) özellikle seçim dönemlerinde belirlediği kurallara göre yayın yapma zorunluluğu kalkacak. Siyasi reklamlara getirilen sınırlama, parti temsilcilerine belirlenen sürelerde söz hakkı verme, haksız rekabet yaratma gibi YSK’nın seçim dönemlerinde hayata geçirdiği birçok düzenleme ortadan kalkacak. AK Parti’nin iktidarının ilk yıllarında desteklediği ve yeni düzenlemelerle güçlendirdiği bu uygulamadan şimdi vazgeçiliyor. O dönem, özel televizyonlar için seçim dönemlerinde TRT’ye uygulanın dışında hükümler getirilmiş ve bu cezaların YSK tarafından öngörülmesi ve RTÜK tarafından hayata geçirilmesi sağlanmıştı. AK Parti’nin hayata geçirdiği bu sistemde, özel televizyonlara para cezalarının yanı sıra yayın durdurma cezaları uygulanması da getirilmişti. 1 Kasım 2015 seçimlerinde bu kuralları ihlal eden özel yayın kuruluşlarına toplam 580 kez ceza uygulandığı belirtildi. Bu cezaların büyük bölümü ise muhalefete yer vermeyen özel kanallar oldu. Yeni düzenleme ile seçim dönemlerinde ve kampanyalarda, TV’lerin uygulayacağı kuralların RTÜK tarafından belirlenmesi öngörülüyor.

YSK’NIN YETKİSİ KALKACAK

298 Sayılı Seçim Yasası gereğince YSK’nın özel televizyon kanallarına yönelik denetim yapması ortadan kalkacak. Özel televizyonlar da bu dönemlerde, genel yayın ilkelerine göre sadece RTÜK tarafından denetlenecek. Özel televizyon kanallarının daha önce verilen cezaların silinmesi yönünde de kulis yaptıkları, bu uygulamanın kaldırılmasını RTÜK’ün de talep ettiği öğrenildi. RTÜK’ün cezalı TV kanallarına cezalı oldukları saatler için belgesel yayınlama zorunluluğu bulunduğu, bu belgeselleri dışarıya hazırlatan RTÜK’ün de yüksek maliyetlerden şikâyetçi olduğu belirtiliyor.