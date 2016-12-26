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ÖZGE ULUSOY'DAN OLAY PAYLAŞIM

Özge Ulusoy'dan olay paylaşım

Terlikle fotoğraf paylaşan Özge Ulusoy takipçilerini şaşırttı.

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Terlikle fotoğraf paylaşan Özge Ulusoy'un ayak parmaklarını gören takipçileri şaşırdı.

Geçtiğimiz günlerde Raşit Bağzıbağlı’nın ilk gelinlik koleksiyonu ‘MyDreamBride’in podyumunda en çarpıcı gelinlikleri taşıyan Özge Ulusoy, izleyenleri büyülemişti. Dün yaptığı paylaşımla ise takipçilerini şaşırttı.

"Her güzelin bir kusuru vardır" derler ya, Ulusoy’un da sanıyoruz ki tek kusuru ayak parmakları... Peluş terliklerini İnstagram hikayeden paylaşan ünlü manken, takipçileri sormadan cevap verdi; Evet orta parmaklarım yamuk.

Sözcü
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