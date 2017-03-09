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ÖZÜR DİLEDİ AMA İSTİFALARI ÖNLEYEMEDİ !

Özür diledi ama istifaları önleyemedi !

Mersin Barosu'nun Kadınlar Günü etkinliğinde bir avukatın konuşmasını engelleyip iten Baro Başkanı Ali Er özür diledi fakat çeşitli komisyonlardan görevli 21 avukat istifa etti.

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Mersin Baro'sunun dünkü Kadınlar Günü etkinliğinde, komisyon üyesi bir kadın avukatın konuşmasını engelleyip kürsüde dirseği ile iten Baro Başkanı Ali Er özür diledi, ancak çeşitli komisyonlardan görevli 21 kadın avukatın istifasını önleyemedi.

Dünkü gerilime yol açan, Avukat Şilan Türk'ü kürsüde itekleyen Baro Başkanı ALİ ER, bazı kadın avukatlarla birlikte basın toplantısı düzenledi. Dün yaşananları 'talihsiz bir olay' diye niteyen ve kendilerini çok üzdüğünü kaydeden Başkan Er şunları söyledi:

"Olayda, basında yer aldığı gibi kasıtlı bir itme hareketi yoktur. Biz orada bir arkadaşımızı davet ettik. Arkadaşımızı davet ederken, izinsiz olarak kürsüyü işgal eden bir avukat arkadaşımız var. Oradaki mesele gelen arkadaşımıza yol açmak adına yapmış olduğum bir reflekstir. Yani herhangi bir kasıtlı itme veya kalkma yoktur. Basında darp olarak gösterilmesi ise bizi çok üzdü. Basın mensupları olayın öncesini ve sonrasını bilmediği için o kısmını gördüğünüz için böyle bir olay yansıdı. Kadınlara karşı yapılan bu hareketi isteyerek yapmış değilim. Söylediğim gibi bu yaptığım bir reflekstir, üzüntü duyuyoruz. Sadece o arkadaşımızdan değil tüm kadınlardan üzüntü duyduğumu belirtmek isterim."Mersin Barosu Kadın Hakları Merkezi adına söz alan Burcu Altıparmak Tör de, Baro Başkanı Er'e karşı tamamen siyasi maksatlı bir provokasyon ve saldırı gerçekleştirildiğini öne sürdü.

21 İSTİFA

Mersin Adliyesi içindeki baro hizmet alanında ise Mersin Barosu Kadın Hakları Merkezi Başkanı Burcu Düzen Gürler, düzenlendiği basın toplantısında 21 kadın arkadaşı ile birlikte baro komisyonlarından istifa ettiklerini duyurdu.

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