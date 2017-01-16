PALM YAĞI MERCEK ALTINDA

Palm yağı mercek altında

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı "palm yağı" krizine el koydu.

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Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi, çikolata devi Nutella'nın içinde bulunan palmiye yağının (palm yağı) kanserojen olduğunu açıkladı. Herkes paniğe kapıldı. Nutella ile başlayan palm yağı tartışmaları yoğunlaştı.

Vatandaşlar palmiye yağı içeren ürünler konusunda telaşlandı.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, konuyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Bakan Çelik, Türkiye'de palm yağı kullanılan ürünler konusunda bilimsel bir çalışma yapılmasının kararlaştırıldığını vurguladı. Çelik, "Çalışmanın sonuçları kamuoyu ile paylaşılacak ve bilimsel veriler ışığında gerekli tedbirler alınacaktır. Gıda konusunda tüketici sağlığını korumak temel amaçlarımız arasındadır" ifadelerini kullandı.
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