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PANİK ATAK RÖTAR YAPTIRDI !

Panik atak rötar yaptırdı !

THY'nin İstanbul-Kazablanka seferini yapan Türk uçağında panik atak krizi geçiren bir kişi gecikmeye neden oldu.

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İstanbul-Kazablanka seferini yapan Türk Hava Yolları (THY) uçağındaki bir yolcunun panik atak krizi, gecikmeye neden oldu.

Edinilen bilgiye göre, THY'nin TK-617 sefer sayılı Boeing 777 tipi yolcu uçağı Atatürk Havalimanı'nda, İstanbul-Kazablanka seferini yapmak üzere yolcularını aldı.

Pistte uçuş sırasını bekleyen uçakta Faslı bir yolcunun panik atak krizi geçirmesi üzerine olay kaptan pilota bildirildi.

Yolcuya ilk müdahalenin uçaktaki kabin ekibi tarafından yapıldığı olayda, pilot pist başından dönme kararı aldı.

339 yolcusu bulunan uçak, kriz geçiren yolcunun uçaktan indirilmesinin ardından gecikmeli olarak seferine devam etti.

AA
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