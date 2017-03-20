Papa Francis özür diledi

Vatikan Şehir Devleti Başkanı ve Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis 1994 yılında Ruanda'da yaşanan katliamda kilisenin ve ve kilise yetkililerinin "günahları ve başarısızlıkları" için özür diledi. Papa Francis bu özrün Ruanda'nın yaralarını sarmasında yardımcı olacağını umduğunu söyledi.

Papa Francis'in Ruanda Başkanı Paul Kagame ile görüşmesinin ardından yapılan açıklamada, Vatikan'ın, bazı Katolik rahip ve rahibelerin, "nefret ve vahşet'e göz yumarak dini görevlerine ihanet ettiklerini kabul ettiğini duyurdu.

1994 yılında Ruanda'da 100 gün süren katliamda 800 binden fazla Tutsi ve Hutu, radikal Hutular tarafından katledilmişti.

Kurbanların pek çoğu rahipler, rahibeler ve din adamlarının ellerinde hayatlarını kaybederken, katliamdan kurtulanlar ve Ruanda Hükümeti pek çok insanın sığındıkları kiliselerde öldürüldüğünü söylüyor.

Papa Francesco, Ruanda'da 1994 yılında Tutsi ve ılımlı Hutular'a yönelik aşırı uçtaki Hutular'ın gerçekleştirdiği soykırımda Katolik Kilisesi'nin rolü nedeniyle Tanrı'dan af diledi.

Ruanda Katolik Psikoposluğu'ndan yapılan, "kilisenin işlediği bütün suçlar" hakkında özür dilemesinin ardından Vatikan'dan da resmi bir özür açıklaması yapıldı.

Geçtiğimiz yıllar boyunca yerel Katolik Kilisesi hükümet ve kurtulanların iddialarını yalanlamış ve katliama katılan kilise çalışanlarının münferit hareket ettiğini iddia etmişti.

Papa, nüfusunun yüzde 50'ye yakını Katolik olan Ruanda'nın Cumhurbaşkanı Paul Kagame'yle Vatikan'da bir araya geldi.

Bunun ardından Vatikan'dan yapılan açıklamada, tüm ulusun yararına barış ve uzlaşma için Ruanda Devleti ve ülkedeki Katolik Kilisesi temsilciliğinin işbirliğine vurgu yapılırken, Papa'nın bu görüşme sırasında dile getirdiği Ruanda Soykırımı hakkındaki ifadeleri de aktarıldı.

Açıklamada, "Papa, Tutsiler'e karşı yapılan soykırım için kendisinin, Kutsal Makam'ın (Papalık) ve Kilise'nin derin üzüntülerini ve bunun kurbanları ile bu trajik olayların sonuçlarına katlanmaya devam edenlerle dayanışmasını ifade etti" denildi.

Bu davranışının, "belleklerin temizlenmesi" ve "barış dolu bir geleceğin teşvik edilmesine" katkıda bulunmasını dileyen Papa'nın, bu konudaki hataların kabul edilmesinin eksikliğinin, Kilise'nin imajına zarar verdiğini eklediği de bildirildi.

Ruanda Katolik Kilisesi geçen yıl özür dilemişti

100 gün içinde 800 bin kişi katledilirken Hutu yönetiminin yanında durmakla suçlanan Ruanda Katolik Kilisesi, sistematik katliamlarda kilise üyelerinin oynadığı rolden dolayı geçen yıl özür dilemişti.

Özür metni, uzlaşı ve merhameti teşvik etmek için geçen yıl Papa Francesco tarafından ilan edilen Olağanüstü Merhamet Jübilesinin son gününde, Ruanda'daki tüm Katolik kiliselerinde okunmuştu.

Katolik Episkoposlar Konferansı'nın hazırladığı bildiride, "Tüm Hristiyanlar adına, Kilisenin yaptığı tüm yanlışlar için özür diliyoruz. Tanrı'ya bağlılık yeminini bozan kilise üyelerini esefle karşılıyoruz" ifadesine yer verilmişti.

Ruanda hükümeti, soykırım sırasında çok sayıda kişinin, sığındıkları kiliselerde öldürüldüğünü belirtiyordu.

Dünya genelindeki 1 milyar 300 milyon Katoliğin yönetim merkezi Vatikan da, Ruanda Katolik Kilisesi'nin katliamlardaki rolünü inkâr ettiği gerekçesiyle eleştiriliyordu. Bu nedenle Ruanda yönetiminin, Papa Francesco'dan doğrudan bir özür beklentisi vardı.