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PARA İÇİN EŞİNİ SAÇLARINDAN SÜREKLEDİ

Para için eşini saçlarından sürekledi

Erzurum'da biriktirdiği kira parası için eşini saçlarından sürekleyerek döven kocaya 7 yıl 4 ay hapis cezası verildi.

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Erzurum'da biriktirdiği kira parasını elinden almak için eşi Sevgül Ö.'yü (36) saçından sürükleyerek döven Reşit Ö. (48) 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde "yağmaya teşebbüs" suçundan 7 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. "İyi hal" indirimi uygulamayan mahkeme heyeti, Reşit Ö.'nün hükümle birlikte tutuklanmasına karar verdi.

Olay 9 Ocak 2016 günü Erzurum'da meydana geldi. Cezaevinden yeni çıkan Reşit Ö. evde 2 çocuğunun olmadığı sırada, yemek fabrikasında çalışan eşi Sevgül Ö.'den biriktirdiği kira parasını istedi. Sevgül Ö., parayı bir yıllık peşin vereceakleri kira için biriktirdiğini belirterek vermedi. Bunun üzerine ikili arasında tartışma çıktı. İddiaya göre "Parayı vereceksin yoksa seni öldürürüm" diyen Reşit Ö., eşini saçlarından sürükleyerek banyoya götürdü. Bu sırada Sevgül Ö.'yü cep telefonundan oğlu aradı. Telefonu açan Reşit Ö. çay içtiklerini söyledi, ancak kadın "Beni kurtar" diye bağırarak oğluna sesini duyurdu. Bunun üzerine Reşit Ö. eşini bırakarak evden kaçtı.

Karakola giden 2 çocuk, polisle birlikte eve geldi. Sevgül Ö. polis ile işbirliği yaparak kocasını yakalattı. Gözaltına alınan Reşit Ö. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı, hakkında 1'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

'CEZAEVİNDEN DENETİMLİ SERBESTLİKLE ÇIKMIŞ'

Kocasının suç tarihinde, bir başka suçtan girdiği cezaevinden denetimli serbestlikle çıktığını belirten Sevgül Ö. şunları anlattı:

"O dönemde bir yemek fabrikasında çalışıyordum. Eşim ile aramızda geçimsizlik vardı. Ancak çocukların hatrına bir şans daha verdim ve cezaevinden çıkınca eve kabul ettim. Olay günü işten çıkıp geldiğimde kocam evdeydi. Eşimle para meselesinden tartışma çıktı. Evin kirasını bir yıllık peşin ödeyeceğim için biriktirdiğimi biliyordu. Kaçakçılık yapmak için bu parayı istedi. Parayı vermeyeceğimi söyleyince tartıştık. Beni saçlarımdan tutüp sürükledi, boğazımı sıktı ve banyoya doğru götürdü. Çocuklarım babalarına tam güvenmediğinden "anne telefonun sürekli yanında olsun" demişlerdi. Tam o sırada telefonum çaldı. Oğlum F. aradı. Eşim telefonu alarak "çay içiyoruz bizi rahatsız etme" dedi. Ancak o sırada ben oğluma "Beni kurtar" diye sesimi duyurdum. Kocam, bunun üzerine beni bırakıp kaçtı. Sonra polisler geldi. Daha sonra ben polisle işbirliği yaparak kendisini yakalattım. Halen boşanma davamız sürüyor. Çocuklarımın hatrına şikayetçi değilim."

Suçlamaları kabul etmeyen Reşit Ö. ise eşini tehdit ve darp etmediğini, hatta elini dahi sürmediğini iddia etti.

TEMYİZ ETMEDİ, KARAR KESİNLEŞTİ

1'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde geçen 7 Şubat günü görülen karar duruşmasında Reşit Ö. "yağma" suçundan önce 11 yıl, teşebbüs aşamasında kaldığı için 7 yıl 4 ay hapis cezasına mahkum edildi. Mahkeme heyeti hükümle birlikte Reşit Ö.'nün tutuklanmasına karar verdi. Hazırlanan gerekçeli kararda, suç tarihinde güneşin batış saatinin 16.11 olmasını dikkate alan heyet, eylem saatinin 19.00 sıralarında olması nedeniyle suçun "gece vakti işlendiğini" kabul etti. Mahkeme heyeti, gerekçeli kararında sanığın yargılamaya olumlu katkı sağlamadığını, sabıkalı geçmişi olması nedeniyle iyi hal indirimi uygulamadıklarını belirtti. Temyizden feragat eden Reşit Ö.'nün 7 yıl 4 aylık hapis cezası kesinleşmiş oldu.

DHA
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