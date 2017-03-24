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PARALARLA POZ VEREN MÜTEAAHİT YAKALANDI

Paralarla poz veren müteaahit yakalandı

Aydın'da 80 milyon liralık vurgun yapan müteahhit Yalova'da yakalandı.

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Aydın'da 150 kişiyi 80 milyon TL dolandıran müteahhit dün Yalova'da yol kontrolünde yakalandı. Müteahhit B.D., sosyal medya hesabından önünde paralarla poz veren bir fotoğraf paylaşmış ve altına 'dolar bozdurma kampanyası'na katıldım yazmıştı.

Aydın'da müteahhit B.D., müşterilerini dolandırdığı iddiasıyla tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, kent merkezinde yaptığı evlerin temelden satışını gerçekleştiren B.D'nin kendilerini dolandırdığını iddia eden vatandaşlar, durumu emniyete bildirdi. Hakkında yakalama kararı çıkartılan B.D, eşiyle gittiği Yalova'da yol kontrolünde yakalandı.

Aydın'a getirilen B.D. ve eşi, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. B.D'nin eşi, savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Mahkemeye çıkarılan B.D, "nitelikli dolandırıcılık" suçundan tutuklandı. Yaklaşık 150 kişinin B.D'den ev satın aldığı öğrenildi.

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