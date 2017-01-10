YEREL HABERLER
İstanbul Haberleri
Diğer İllerSitene Ekle

PARASINI ONA YATIRAN KAZANDI !

Parasını ona yatıran kazandı !

Aralık ayında dolar yatırımcısının yüzünü güldürdü.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Aralık ayında en yüksek aylık reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 3.37, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 4.73 oranlarıyla Amerikan Doları'nda gerçekleşti.

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından euro yüzde 0.92 oranında reel getiri sağladı. Buna karşılık BIST 100 endeksi yüzde 1.51, mevduat faizi yüzde 2.18, devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) yüzde 3.53 ve külçe altın yüzde 3.65 oranında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde ise Euro yüzde 2.25 oranında reel getiri sağlarken, BIST 100 endeksi yüzde 0.21, mevduat faizi yüzde 0.90, DİBS yüzde 2.26 ve külçe altın yüzde 2.38 oranında yatırımcısına kaybettirdi.

Amerikan Doları üç aylık değerlendirmede; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 11.33, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 13.78 oranıyla yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu. DİBS, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 7.94, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 5.91 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Altı aylık değerlendirmeye göre Amerikan Doları; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 12.52, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 14.47 oranında yatırımcısına en yüksek kazancı sağladı. Aynı dönemde BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 6.65, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 5.04 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Yıllık değerlendirmede en yüksek reel getiri külçe altında gerçekleşti

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde külçe altın; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 17.67, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 19.20 oranında yatırımcısına en fazla reel getiriyi sağladı. Diğer taraftan, BIST 100 Endeksi Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 5.31, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 4.08 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

DHA
789
Metin Uca, Twitter'dan MHP'li vekillerin telefonlarını paylaştıMetin Uca, Twitter'dan MHP'li vekillerin telefonlarını paylaştı
MHP'den "fire" iddialarına yanıtMHP'den "fire" iddialarına yanıt
İşte Esra Balamir'in son görüntüsüİşte Esra Balamir'in son görüntüsü
Birlikte yaşadığı evli kadını bacağından vurdu !Birlikte yaşadığı evli kadını bacağından vurdu !
Meclis'te bir ilk ! Canlı yayın sistemi kurduMeclis'te bir ilk ! Canlı yayın sistemi kurdu
Amasya'da domuz safarisiAmasya'da domuz safarisi
Tartışılan mont çin açıklama geldi !Tartışılan mont çin açıklama geldi !
İçerde ekibi böyle kurtarıldıİçerde ekibi böyle kurtarıldı
Karakış domates fiyatını 4'e katladıKarakış domates fiyatını 4'e katladı
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS