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PARİS HİLTON’UN ZOR ANLARI

Paris Hilton’un zor anları

Hollywood Beauty Ödülleri gecesine katılan Paris Hilton, derin dekolteli gümüş rengi elbisesinin azizliğine uğradı.

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Hollywood Beauty Ödülleri gecesine katılan Paris Hilton, derin dekolteli gümüş rengi elbisesinin azizliğine uğradı. İlk olarak göğsü açılan Hilton, daha sonra uzun eteğine basmamak için uzun süre kırmızı halıda çaba sarf etti.  

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