Paris Orly Havalimanı saldırısı kamerada

Fransa’nın başkenti Paris’te bulunan Orly Havalimanı'nda Ziyed Ben Belgacem adlı saldırgan, bir kadın askeri rehin almış, ardından da öldürülmüştü. Saldırı anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Belgacem'in elindeki çantayı yere bırakarak kadın askeri rehin aldığı görülüyor. Belgacem, elindeki silahı kadın askerin kafasına dayadığı esnada havalimanında bulunan bazı yolcuların da kaçtığı görülüyor.