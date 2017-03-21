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PARİS ORLY HAVALİMANI SALDIRISI KAMERADA

Paris Orly Havalimanı saldırısı kamerada

Fransa'da Orly Havalimanı'nda Ziyed Ben Belgacem adlı saldırganın bir kadın askeri rehin aldığı saldırıya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

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Fransa’nın başkenti Paris’te bulunan Orly Havalimanı'nda Ziyed Ben Belgacem adlı saldırgan, bir kadın askeri rehin almış, ardından da öldürülmüştü. Saldırı anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Belgacem'in elindeki çantayı yere bırakarak kadın askeri rehin aldığı görülüyor. Belgacem, elindeki silahı kadın askerin kafasına dayadığı esnada havalimanında bulunan bazı yolcuların da kaçtığı görülüyor.

İHA
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