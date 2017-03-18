Paris'ta peş peşe çatışmalar: 1 ölü, 1 yaralı

İlk bilgilere göre kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi Fransa'nın başkenti Paris'in yaklaşık 20 kilometre güneyinde yer alan Orly Havalimanı'nda görevli bir askerin silahını almaya çalıştı. Saldırgan vurularak etkisiz hale getirdi. Silah seslerinin ardından şüphelinin üzerinde patlayıcı olma ihtimaline karşı havalimanı boşaltılıyor.

NTV Muhabiri Kayhan Karaca, havalimanında uçuşların durduğunu ve inmek isteyen uçakların başka havalimanlarına yönlendirildiğini aktardı. Fransa İçişleri Bakanlığı olaya ilişkin yaptığı açıklamada nöbetteki askerler tarafından vurulan saldırganın öldüğünü doğruladı. Olayın terör bağlantısı araştırılıyor.

İKİNCİ ÇATIŞMA HABERİ

Havalimanındaki çatışma haberinin ardından yine Paris'ten ikinci bir çatışma haberi geldi. Paris'te yol kontrolü yapan polislere ateş açıldı.