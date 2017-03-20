  • 14 yaşındaki kız çocuğuna tecavüzde şok ayrıntı
  • ''AK Parti'nin son anketinde Evet %50'yi geçemedi''
  • İlkokulda tepki çeken gösteri: Buna nasıl izin verdiler ?
  • Temiz kağıdı alana işe iade
  • Ekmekte görülmemiş skandal

PARİS'TE BOMBA ALARMI

Paris'te bomba alarmı

Fransa'nın başkenti Paris'te mali savcılık ofisleri ihbar üzerine boşaltıldı.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Fransa'nın başkenti Paris'te mali savcılık ofisleri, güvenlik alarmı nedeniyle boşaltıldı.

Uluslararası haber ajansı Reuters; güvenlik alarmının, telefonla yapılan bir ihbar üzerine verildiğini duyurdu.

Bomba imha ekipleri olay yerine geldi.

451
-
Erdoğan: Karşılığını göreceksinizErdoğan: Karşılığını göreceksiniz
BBC'deki canlı yayın kazasının Türk versiyonu çıktıBBC'deki canlı yayın kazasının Türk versiyonu çıktı
AB Komisyonu Başkanı Junker Türkiye'yi suçladıAB Komisyonu Başkanı Junker Türkiye'yi suçladı
Ülkü Ocakları'nden Bahçeli'ye destekÜlkü Ocakları'nden Bahçeli'ye destek
Uçaksavarla gelmişlerUçaksavarla gelmişler
Almanya'daki görüntüye tepki yağdı !Almanya'daki görüntüye tepki yağdı !
Türkiye'de 9 bin 213 polis yemin ettiTürkiye'de 9 bin 213 polis yemin etti
Katil zanlısı böyle bağırdı: Onları da öldüreceğimKatil zanlısı böyle bağırdı: Onları da öldüreceğim
Başbakan: ''Eş başkanlığa kafaya takmışlar''Başbakan: ''Eş başkanlığa kafaya takmışlar''
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS