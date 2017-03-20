Paris'te bomba alarmı

Fransa'nın başkenti Paris'te mali savcılık ofisleri, güvenlik alarmı nedeniyle boşaltıldı.
Uluslararası haber ajansı Reuters; güvenlik alarmının, telefonla yapılan bir ihbar üzerine verildiğini duyurdu.
Bomba imha ekipleri olay yerine geldi.
Fransa'nın başkenti Paris'te mali savcılık ofisleri ihbar üzerine boşaltıldı.
Fransa'nın başkenti Paris'te mali savcılık ofisleri, güvenlik alarmı nedeniyle boşaltıldı.
Uluslararası haber ajansı Reuters; güvenlik alarmının, telefonla yapılan bir ihbar üzerine verildiğini duyurdu.
Bomba imha ekipleri olay yerine geldi.