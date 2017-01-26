Parklarda sigara içmeyin uyarısı

Haliliye Belediyesi, sosyal sorumluluk bilinci içerisinde vatandaşların sağlığını korumak, yaşam alanı olan parklarda sigara dumanından rahatsız olmalarını engellemek amacıyla farklı bir uygulama başlattı. Başkan Fevzi Demirkol'un talimatlarıyla başlatılan uygulama kapsamında Park Bahçeler Müdürlüğü, ilçede bulunan park alanlarına 'Bu alanda sigara içemeyiniz' yazılı tabelalar astı. Parklarda vatandaşların oturduğu alanlar ile fitness ve oyun gruplarının bulunduğu alanlara ihtiyaca göre 1 veya 2 tabelanın monte işlemi yapıldı. İlçedeki 130 parka yayılan çalışmanın kısa sürede tamamlanması için ekipler çalışmalarını aralıksız şekilde sürdürüyor. Her kesimin takdirini toplayan uygulama ile parklarda dumansız hava sahası oluşması hedefleniyor.