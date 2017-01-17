Parkta güvercin katliamı

Kent merkezinde kuşların uğrak yeri olan parka zehirli yem bırakarak yüzlerce güvercinin telef olmasına neden kimliği belirsiz kişi yada kişiler vatandaşın tepkisini çekti. KırıkkaleValiliği halkın büyük tepkisini çeken kuş katilini yakalamak için çalışma başlattı. Bu arada kuşların yaşadığı bölgelere atılan zehirli yemler belediye görevlileri tarafından süpürülerek yeni ölümlerin önüne geçildi. Ölen kuş sayısının bilinenden çok daha fazla olabileceğini belirtilen vatandaşlar, "Güvercinler zehirli buğdayları yedikten sonra uçuyorlar. Ölüm sayının çok olduğunu sanıyoruz" dediler.

Kırıkkale Valiliğinin konu ile ilgili olarak mobesa kameralarının incelenmesi talimatı verdiği bilgisine ulaşılırken, polis ve zabıta ekipleri şehir de diğer parklarda böylesi bir olayın yaşanmaması için çalışma başlattıkları da bildirildi.

Kırıkkale kent merkezinde yaşanan güvercinlerin zehirlenmesi olayını çok çirkin ve utanılacak bir olay olarak değerlendiren vatandaşlar, "Sokaklara ve meydanlara zehirli yiyecekler atarak kuşların ölümüne sebep olmak, çevre ve insan sağlığı açısından uygun değil. Emniyet güçlerimiz ve belediye zabıta ekiplerimiz olayın faillerini bulmak için koordineli bir çalışma yaparak sonuca ulaşmalıdırlar. Bunu yapanların yakalanarak haklarında yasal işlem yapılmasını istiyoruz" şeklinde konuştular.

Diğer taraftan Belediye Veterinerlik Müdürlüğü görevlileri zehirlenen kuşlara müdahalede bulunurken temizlik işleri ekipleri de panrk içinde yeni kuş ölümlerinin yaşanmaması için detaylı temizlik yaptılar.

BAŞKAN SAYGILI: "KUŞ KATLİAMININ TAKİPÇİSİYİZ"

Kırıkkale Hüseyin Kahya Parkında önceki gün kuşların zehirlenmesinin ardından Belediye Başkanı Mehmet Saygılı parkta bulunan kuşları yem verdi.

Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, yaşanan üzücü olayla ilgili olarak belediye veteriner işleri müdürlüğü, emniyet müdürlüğü ve doğa koruma derneği olarak çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.

Kuşların ölümüne sebep olan kişi veya kişilerin bulunması için çalışmalarında sürdüğünü belirten Başkan Saygılı, “Kırıkkale’mizin en önemli parklarından biri olan Hüseyin Kahya Park’ında yaşanan bu olay bizleri ve vatandaşlarımızı derinden üzdü. Bizlerde yaşanan olayın ardından parka gelerek kuşlarımızı yemledik. Bu kuşlar parkımız yapıldığı tarihten bu tarafa yaklaşık 40 yıldır burada varlar, inşallah bir daha böyle üzücü olaylar yaşanma” ifadelerini kulandı.

Emniyet Müdürlüğünün çevrede bulunan tüm mobese kameraları inceleyerek olay saatinde kimlerin yem verdiğini belirlemeye çalıştığını kaydeden Mehmet Saygılı, "Olay duyulduktan sonra belediye veterinerlik işleri ekiplerimiz güvercinlere müdahale ederek, ilaç verip kusturmuşlar. Kuşturulan kuşlar iyileştiler. Ben kendim hayvanları özellikle güvercinleri çok seven birisiyim. Bu kuşlar şehrimizin doğal güzelliklerinden bir tanesidir. Bu kuşlara belediye ve çevrede bulunan esnaf bakıyor. İnşallah yaşanan olayda kötü bir niyet yoktur eğer varsada cezasını çekeceğinden kimsenin şüphesi olmasın. Konu hakkında kesin bir şey söylemek için erken ancak zehirli buğday verilme hadisesi varsa bunun gece saatlerinde yapıldığını söyleyebilirim çünkü gündüz böyle bir şeyin yapılmasına kimse müsade etmez" şeklinde konuştu.