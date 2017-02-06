Partilerin propaganda sürüleri belli oldu

Nisan ayında Türk tipi başkanlık sisteminin oylanacağı referandum öncesi Anayasa Değişikliklerinin Halkoyuna Sunulması Hakkında Kanun’a göre AK Parti, CHP, MHP ve HDP, radyo ve televizyonda konuşma hakkını kullanabilecek.

Hürriyet'ten Oya Armutçu'nun haberine göre; AK Parti’nin 10’ar dakikalık 3, CHP, MHP ve HDP’nin 10’ar dakikalık 2’şer konuşma hakları bulunuyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a da dilerse 10’ar dakikalık 2 konuşma hakkı verilecek. Böylece, yasa gereği iktidar partisi 3 defa, Cumhurbaşkanı isterse 2 defa konuşacak. Hükümete 30 dakika, Cumhurbaşkanı’na 20 dakika, diğer 3 partiye 20’şer dakika propaganda hakkı tanınmış olacak.

‘CUMHURBAŞKANI DA SİYASİ PARTİ GİBİ’

YSK’daki CHP Temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu, “Kanun gereği Cumhurbaşkanı siyasi aktör olarak propaganda süresince bir siyasi parti gibi davranacak. Hem AK Parti Genel Başkanı Başbakan hem de Cumhurbaşkanı üstelik devlet imkânlarıyla propaganda yapacaklar. Halk oylamasına ilişkin bu düzenlemenin değiştirilmesi gerekmektir. Çünkü şu andaki mevzuata göre Cumhurbaşkanı tarafsız olmak zorundadır. Şu andaki mevzuta göre bir siyasi parti lehine hareket ettiği anda adil ve eşit koşulda bir seçimden söz edilmesi mümkün değildir” dedi. YSK seçime katılma yeterliliği bulunan parti sayısını 9 olarak belirlemişti. Ancak referandumda seçime girme hakkı olan 9 parti değil, TBMM’de grubu olan 4 parti radyo ve televizyonda konuşabiliyor. YSK’nın konuşma hakkı bulunan partilere ilişkin kararının ardından bu partilerin propaganda taleplerini YSK’nın belirlediği tarihe kadar bildirmeleri gerekecek. Partilerin yayın zaman ve sıraları YSK’da kura sonucu belirlenecek.