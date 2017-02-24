Patronlar işçi alacaklarına dair söz verdi

Antalya Sanayici ve İşadamları Derneği (ANSİAD) Başkanı Abdullah Erdoğan, istihdam seferberliğiyle ilgili olarak, "Biz üyelerimize iş yerlerinde en az bir kişi, mümkünse de yüzde 10 istihdam artışı yapmaları konusunda telkinde bulunacağız. Ben kendi adıma bu yıl şirketlerimde en az yüzde 10 istihdam artışı hedefledim." dedi.

Ekonomi Muhabirleri Derneği Antalya temsilciliği üyeleriyle Akra Barut Otel'de bir araya gelen ANSİAD Başkanı Erdoğan, gündeme ve ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Erdoğan, istihdamın, yatırım ortamı düzeltilerek, yatırımlar teşvik edilerek sağlanması gerektiğini vurgulayarak, "İnşallah böyle bir ortam oluşuyor. Ülkemizde yerli ve yabancı yatırımcılar yatırım yapma imkanı bulur ve istihdamı reel anlamda artırırız. Bu uygulama geçici bir tedbir, ama şu andaki sorunu giderme adına istihdam seferberliğini destekliyoruz." dedi.

Antalya'dan istihdama 150 bin kişilik katkı

2015 yılının temmuz-ağustos döneminde Antalya'da sigortalı çalışan sayısının yaklaşık 640 bin kişi olduğunu, 2016 yılında bu rakamın 550 bine düştüğünü belirten Erdoğan, 90-100 bin civarındaki iş gücü kaybının, aralık ayında turizm ve tarımın mevsimsel olarak zayıflamasıyla 150 bine kadar yükseldiğine işaret etti.

150 bin kişinin işsiz kalmasına vicdanen herkesin ilgi duyması gerektiğini dile getiren Erdoğan, şöyle konuştu:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın istihdam seferberliği çağrısının ardından geçen hafta kentimizde Sayın Valimizin başkanlığında bununla ilgili bir toplantı yapıldı. Antalya olarak istihdama 150 bin katkı yapılacağı sözü verildi. Bu 150 bin rakamı çok önemli. Bu, istihdamda yaklaşık yüzde 30 artış anlamına geliyor. Bu yıl Antalya'ya 8 milyon civarında turist gelmesi bekleniyor. Geçen sene kapalı olan otellerin de devreye girmesiyle bu yıl turizm sektörü muhtemelen 70-80 bin kişiyi fazladan istihdam edecek. Kalan 70 bin kişiyi de esnaf ve sanatkarlarla biz sanayiciler karşılamaya gayret edeceğiz. Biz üyelerimize iş yerlerinde en az bir kişi, mümkünse de yüzde 10 istihdam artışı yapmaları konusunda telkinde bulunacağız. Ben kendi adıma, bu yıl şirketlerimde en az yüzde 10 istihdam artışı yapmayı hedefledim. İnşallah bu hedefe ulaşacağız. İşletmenizde 300 kişi çalıştırıyorsanız yüzde 10 fazla işçi almanız 30 işçi eder. 30 kişiyi bir sene sırtınızda taşırsınız, ama bunu sürekli taşımak mümkün değil. Onun için umarım kalıcı tedbirler alınır."