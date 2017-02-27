Patronlar şikayet etti, o süre kısalıyor

İşçi alacaklarında dava açma için verilen “zamanaşımı” süreleri yeniden düzenleniyor. İşçiler mevcut durumda isterlerse geçen yıl ödenmeyen ücret veya mesailere ayrıca işten atıldıklarında ise tazminat hakları için işveren dava açabiliyorlar. Bunun için halen ücretlerde 5 yıl, tazminatlarda 10 yıla kadar zamanaşımı süresi bulunuyor ve bu süre içinde istenirse çalışan tarafından işverene dava açılabiliyor.

Hürriyet'ten Hacer Boyacıoğlu'nun haberine göre; Ancak iş dünyasından gelen itirazlar üzerine konu gündeme alındı. İş dünyası, 10 yıla kadar uzayan sürelerin suistimallere neden olduğu ve çalışma hayatında barışı bozduğunu savunuyor. Yapılacak yeni düzenlemede, zamanaşımının 2 ila 5 yıl arasına çekilebileceği belirtiliyor.

BAKAN DA AÇIKLADI

Konu geçtiğimiz günlerde işadamlarıyla, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu’nun bir araya geldiği toplantıda da tartışıldı. Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu’nun ev sahipliğindeki toplantıda, zamanaşımı davalarında sürenin çok uzun olmasının sıkıntılara neden olduğunu belirten işadamlarına yanıt veren Müezzinoğlu, Adalet Bakanlığı’yla birlikte yeni bir çalışma yürüttüklerini ve süreleri gözden geçireceklerini söyledi. Zamanaşımları konusunda yapılacak çalışma hem Borçlar Kanunu, hem de İş Kanunu’nda değişiklik yapılmasını içeriyor.

SON KARAR MECLİSTE

Çalışma Bakanlığı yetkilileri, zamanaşımı sürelerinin sınırlandırılması konusunda ilk olarak 2 yıl seçeneğinin gündeme geldiği bilgisini verdi. Ancak bir süredir yürütülen çalışmaya gelen görüşler sonrasında, zamanaşımının 2 ila 5 yıl arasına çekilmesi düşüncesi oluştu. Yetkililer, “Düzenlemenin yer alacağı taslak çalışması Adalet Bakanlığı’nca yapılıyor. Taslak, TBMM’ye sevk edildiğinde, süre konusunda son kararı komisyon karar verir” görüşünü dile getirdi.

kutuTazminat için 10 yıl süre var

Halen geçerli olan mevzuata göre, iş alacak davalarında farklı kanunlara göre zamanaşımı uygulanıyor. Bu kapsamda tazminatlar için Borçlar Kanunu’na göre işlem yürütülüyor ve zamanaşımı süresi 10 yıl olarak hesaplanıyor. Kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, ayrımcılık tazminatı ve iş kazası sebebiyle doğan alacaklar da, bu kapsamda yer alıyor. Ücretlerdeki zamanaşımında ise 1475 sayılı İş Kanunu hükümleri dikkate alınıyor.

Yolluk, ikramiye, izin ücreti ve fazla çalışma ücretleri de bu kapsamda değerlendiriliyor ve alacağı bulunduğunu belirten çalışanın 5 yıl içinde dava açması gerekiyor. İşe iade davasında ise süre bir ayla sınırlı bulunuyor. İşverence sebepsizce veya geçerli olmayan bir sebeple iş akdinin feshedildiğini belirten çalışanın, tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde dava açma hakkı bulunuyor.