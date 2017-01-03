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PAYLAŞILAMAYAN KADIN HANİFE !

Paylaşılamayan kadın Hanife !

Star TV'de yayınlanan Zuhal Topal'la programında yine ortalık karıştı.

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Locadaki gelin adaylarından Hanife ile Turhan Bey’in karşılaşma anında, damat adayı Serkan’ın, "Dikkatimi çekti locada bir damat adayı iç geçire iç geçire Hanife’ye bakıyor. Neden böyle bakıyor?” açıklaması dikkati çekti. 

Serkan’ın bu sözleri üzerine locadaki damat adaylarından Okan, Hanife’den ikinci bir şans istediğini açıkladı. Diğer loca adaylarının, "Okan, Hanife’den değil Angelina’dan hoşlanıyor" demesi üzerine ortalık karıştı. 

Önce Hanife’den ikinci bir şans isteyen Okan’ın, sonra Angelina’dan hoşlandığını açıklaması büyük tepki almasına neden oldu. Hanife de, Angelina da Okan’a olumsuz yanıt verirken, sinirleri bozulan Hanife gözyaşlarını tutamadı.

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