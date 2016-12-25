Pazar gününe kar ile uyandılar

Pazar gününe kar ile uyanan Erzincanlılar karın tadını eş, dost ve aileleriyle birlikte kardan adamlar yapıp, kar topu oynayarak çıkardı. Gece saatlerinde kar yağışı ile birlikte büyüleyici görüntülerin ortaya çıktığı Erzincan da fotoğraf tutkunları en güzel kareleri yakalamak için birbirleriyle yarıştı.

Havaların iyice soğumasının etkisiyle en düşük sıcaklığın sıfırın altında eksi 20 derece olarak ölçüldüğü Erzincan da kar yağışı etkisini sürdürmeye devam ediyor. Kar yağışının etkisiyle ulaşımda zaman zaman aksaklıklar yaşanırken, kar yağışı sonrası kar kalınlığı 15 santimetreye kadar ulaştı.

Karın yağması havanın soğukluğunu kırarken, Erzincan Belediyesine bağlı ekipler kar küreme çalışmaları için hazır bulundukları görüldü.