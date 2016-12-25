YEREL HABERLER
Erzincan Haberleri
Diğer İllerSitene Ekle

PAZAR GÜNÜNE KAR İLE UYANDILAR

Pazar gününe kar ile uyandılar

Erzincan da gece saatlerinde başlayan kar yağışı kentin cadde ve sokaklarını beyaza bürüdü.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Pazar gününe kar ile uyanan Erzincanlılar karın tadını eş, dost ve aileleriyle birlikte kardan adamlar yapıp, kar topu oynayarak çıkardı. Gece saatlerinde kar yağışı ile birlikte büyüleyici görüntülerin ortaya çıktığı Erzincan da fotoğraf tutkunları en güzel kareleri yakalamak için birbirleriyle yarıştı.

Havaların iyice soğumasının etkisiyle en düşük sıcaklığın sıfırın altında eksi 20 derece olarak ölçüldüğü Erzincan da kar yağışı etkisini sürdürmeye devam ediyor. Kar yağışının etkisiyle ulaşımda zaman zaman aksaklıklar yaşanırken, kar yağışı sonrası kar kalınlığı 15 santimetreye kadar ulaştı.

Karın yağması havanın soğukluğunu kırarken, Erzincan Belediyesine bağlı ekipler kar küreme çalışmaları için hazır bulundukları görüldü.

Pazar gününe kar ile uyandılar

İHA
705
Mahsun Kırmızıgül'e ağır suçlamaMahsun Kırmızıgül'e ağır suçlama
'Gazi meclis, yetim meclis olacak''Gazi meclis, yetim meclis olacak'
Aşkın Nur Yengi'den acı itirafAşkın Nur Yengi'den acı itiraf
Çığlıkları ikinci bir Özgecan vakasını önlediÇığlıkları ikinci bir Özgecan vakasını önledi
Meclis Anayasa Komisyonu'nda yumruklar konuştuMeclis Anayasa Komisyonu'nda yumruklar konuştu
Barzani'den sürpriz PKK çıkışı: ''Gerekirse...''Barzani'den sürpriz PKK çıkışı: ''Gerekirse...''
Ece Erken eski eşi Serkan Uçar'ı icraya verdiEce Erken eski eşi Serkan Uçar'ı icraya verdi
McCain'den Obama'ya Halep eleştirisiMcCain'den Obama'ya Halep eleştirisi
Lokantada kedi eti ele geçirildiLokantada kedi eti ele geçirildi
Haber3Group © 2001-2016 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS