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CANLI MAÇFENERBAHÇE - KASIMPAŞA / MAÇ BAŞLADI

PAZAR YERİNE BOMBALI SALDIRI !

Pazar yerine bombalı saldırı !

Somali'de bir halk pazarına yapılan bombalı saldırıda en az 20 kişi hayatını kaybetti.

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Somali'nin başkenti Mogadişu'da bir halk pazar yakınlarında bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre 20 kişinin öldüğü, onlarca kişinin yaralandığı bildirildi.

Mogadişu Belediye Başkanlığı Sözcüsü Abdulfettah el-Haleni basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Mogadişu'nun doğusundaki bir halk pazarı yakınlarında bomba yüklü bir kamyonun infilak ettirildiğini ifade etti. Olayda ilk belirlemelere göre 20 kişinin öldüğünü, onlarca kişinin yaralandığını kaydeden Haleni, yaralıların çevre hastanelere nakledildiğini aktardı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, saldırı halk pazarının yoğun olduğu bir saatte gerçekleştirildi.

Saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmazken, patlamanın Eş-Şebab Örgütü'nün, yeni Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu'ya karşı "savaşacağını" duyurmasından hemen sonra meydana gelmesi dikkati çekiyor.

AA
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