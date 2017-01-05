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PAZAR YERİNİN ÇATISI ÇÖKTÜ: YARALILAR VAR

Pazar yerinin çatısı çöktü: Yaralılar var

Konya Akşehir'de kurulan pazar yerinin çatısının çökmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

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Konya'nın Akşehir İlçesi'nde semt pazarının çatısı yoğun kar birikintisi nedeniyle çöktü. Enkaz altından çıkarılan 4 yaralı tedaviye alınırken, enkaz altında başka kalan olup olmadığı araştırılıyor.

Olay, bugün saat 09.40 sıralarında Yeni Mehalle'deki kapalı semt pazarında meydana geldi. Pzarın çatısı yoğun kar birikintisi nedeniyle çöktü. Enkaz altında kalan 4 yaralı çıçıkarılarak hastanede tedaviye alındı. İtfaiyle ve sağlık görevlileri çöken çatının aldında kalan başka kişinin olup olmadığını araştırıyor.

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İHA
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