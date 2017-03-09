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PAZARCI KARDEŞLER BACAKLARINDAN VURULDU

Pazarcı kardeşler bacaklarından vuruldu

İzmit'te semt pazarında tezgah açan esnaf ile eski ortakları arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

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İzmit'te, semt pazarında tezgah açan esnaf ile eski ortakları arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Pazara alışverişe gelen vatandaşlar panik içerisinde etrafa kaçışırken, bacaklarından vurulan 2 pazarcı kardeş kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı.

Olay, Perşembe Pazarı alanında meydana geldi. Pazarda tezgah açan Ali Dinke ile Aydın Dinke kardeşler tezgahlarında kumaş satarken, yanlarına eski ortakları Ergün B. ve Bektaş B. geldi. İddiaya göre, Ergün B. ile Bektaş B. pazarcı kardeşlerden 4 bin 500 lira olan borçlarını ödemesini istedi. Çıkan tartışmanın ardından Ergün B. ile Bektaş B'den biri üzerinde bulunan tabancasını çıkararak ateş etti. Silah seslerini duyan vatandaşlar panik içerisinde etrafa kaçıştı. Ali Dinke ile Aydın Dinke bacaklarından vurulması sonucu yaralanırken, Ergün B. ile Bektaş B. yaşanan kargaşadan yararlanarak kaçtı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil ve polis ekipleri geldi. Yaralanan kardeşler 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldıkları hastanelerde tedavi altına alındı. Olay yeri inceleme ekibi incelemede bulundu. Polis, Ergün B. ile Bektaş B.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

DHA
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