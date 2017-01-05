PENTAGON'DAN İNCİRLİK ÜSSÜ AÇIKLAMASI

Pentagon'dan İncirlik Üssü açıklaması

Pentagon Sözcüsü, İncirlik üssünün kullandırılmasını takdirle karşıladıklarını açıkladı.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Pentagon sözcüsü Peter Cook, İncirlik üssünün kullandırılmasını ABD’nin takdirle karşıladığını ve bu durumun devam etmesini umduklarını söyledi.

Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Peter Cook yaptığı açıklamada, “Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye’nin güneyindeki İncirlik Hava Üssü’nü kullandırmasını takdirle karşılamakta ve bu durumun devam etmesini ummaktadır” ifadesini kullandı. 

Cook, “İncirlik üzerinden operasyonlar düzenliyor ve bunun devam etmesini istiyoruz” dedi.

DHA
516
ABD'li generalden ''DEAŞ'ı biz kurduk'' itirafıABD'li generalden ''DEAŞ'ı biz kurduk'' itirafı
TRT'nin belgeseli olay olduTRT'nin belgeseli olay oldu
RTÜK evlilik programlarına acımadı!RTÜK evlilik programlarına acımadı!
ABD'den Türkiye'ye kirli teklifABD'den Türkiye'ye kirli teklif
8.000 Türk askeri emir bekliyor !8.000 Türk askeri emir bekliyor !
TSK: Sözde emir ile birlikte 38 terörist öldürüldüTSK: Sözde emir ile birlikte 38 terörist öldürüldü
Darbe gecesi Org. Adem Huduti kamerada !Darbe gecesi Org. Adem Huduti kamerada !
İstanbul'da dün gece acil servisler doldu taştıİstanbul'da dün gece acil servisler doldu taştı
380 iş adamı için gözaltı kararı380 iş adamı için gözaltı kararı
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS