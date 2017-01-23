PENTAGON'DAN TÜRKİYE AÇIKLAMASI

Pentagon'dan Türkiye açıklaması

ABD Savunma Bakanlığı, Türkiye'nin DEAŞ'a karşı yürüttükleri operasyona destek verdiklerini açıkladı.

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ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Deniz Albay Jeff Davis, Türkiye’nin El Babilçesini DEAŞ’tan geri almasını istediklerini ve bu minvalde Türkiye destekli güçlere hava desteği verdiklerini açıkladı.

Suriye’nin El Bab ilçesi yakınlarında DEAŞ hedeflerine beş hava saldırısı gerçekleştirmesi üzerine bir soruyu yanıtlayan Albay Davis, Türkiye'nin Suriye’nin kuzeyinde operasyonlarını başlattığı günden bu yana Carablus, El Rai (Çobanbey) ve Dabık’ın DEAŞ’tan alınmasına hava desteği ve özel kuvvetlerle yardımcı olduklarını belirtti. 

Davis, sözlerine, “Dabık’ın alınmasından sonra (Türkiye destekli güçler) El Bab’a yöneldiler. Biz bunu da destekliyoruz ve onların El Babı DEAŞ’tan almasını istiyoruz. Türk hükümeti ve askeri mevkidaşlarımızla görüşmelerimiz devam ediyor.” şeklinde devam etti. 

TÜRKİYE'NİN DEAŞ KARŞITI ÇABALARINI DESTEKLİYORUZ 

Görüşmelerde duyurulacak yeni bir gelişme olmadığını kaydeden Davis, Türkiye’nin bir koalisyon ortağı olduğunu ve ABD’nin Türkiye’nin DEAŞ karşıtı çabalarına destek vermeye devam edeceğini vurguladı. 

Toplantıdan sonra AA muhabirine açıklamalarda bulunan bir Pentagon yetkilisi ise "ABD’nin, Türkiye’ye sadece insansız hava araçlarıyla istihbarat toplama konusunda destek verdiğini, bölgede yapılan saldırıların ise koalisyonun bağımsız olarak belirlediği hedeflere operasyon düzenlemesi şeklinde olduğunu" söyledi. 

Yetkili şunları söyledi: 

“Türkiye bizim koalisyon ortağımız, bunu öncelikle not edelim. Biz Türkiye’ye, Suriye’deki operasyonlarında destek verme teklifimizi sunduk. Görüşmeler devam ediyor ve bu arada da biz Suriye’nin kuzey batısında Türkiye’ye İnsansız Hava Araçları (İHA) ile istihbarat, izleme ve keşif (ISR) operasyonları ile destek veriyoruz. Hedefler istihbaratla belirleniyor. İstihbaratı da insansız hava araçları ISR operasyonları sırasında topluyor. Ne kadar insansız hava aracı varsa o kadar çok istihbarat toplanıyor ve o kadar çok hedef geliştiriliyor. El Bab yakınlarında ISR operasyonları sırasında belirlenip Birleşik Hava Operasyonları Merkezine iletiliyor. Orada da uygun görülen hedeflere hava saldırısı düzenleniyor.” 

Bu hedeflerin Türkiye’nin doğrudan çağrısı üzerine verilmediğini ifade eden yetkili, Türkiye’ye verilen istihbarat ve keşif uçuşları sırasında toplanan hedeflerin El Bab operasyonundan bağımsız olarak DEAŞ karşıtı koalisyon tarafından gerçekleştirildiğini sözlerine ekledi.

AA
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