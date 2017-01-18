PENTAGON'DAN TÜRKİYE'Yİ KIZDIRACAK ''SURİYE'' PLANI

Pentagon'dan Türkiye'yi kızdıracak ''Suriye'' planı

ABD Savunma Bakanlığı'nın, Suriye için yeni bir plan üzerinde çalıştığı öne sürülüyor.

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ABD Savunma Bakanlığı’nın (Pentagon) 20 Ocak’ta görevi Başkan Barack Obama’dan devralmaya hazırlanan Donald Trump’a sunmak üzere ‘birden fazla seçeneğe sahip bir plan’ üzerinde çalıştığı belirtiliyor.

CNN’nin ‘Plandan haberdar olan’ bir yetkiliye dayandırdığı haberde, Trump’a sunulacak ilk seçenek, ‘Binlerce değilse bile yüzlerce’ ABD askerinin Suriye’ye konuşlandırılması... Bu güç, DEAŞ’ın fiili başkenti Rakka’nın alınması için doğrudan çatışmaya girebilecek. PKK bağlantılı YPG’nin omurgasını oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) eğitilmesi ve silahlandırılmasında alınan mesafeye göre, her birinin mevcudu 4 bin kadar olan, tugay büyüklüğündeki saldırı güçleri konuşlandırılacak. Ancak kesin sayı, SDG’nin durumu ve Rakka savaşında ABD’nin ortaklarının kimler olacağına göre belirlenecek.

TÜRKİYE’Yİ KIZDIRIR

CNN’e konuşan ABD’li yetkiliye göre, ikinci seçenek ‘Kürtlerin silahlandırılması’. Yetkili, ikinci seçenek için “Bu hamle çok tartışmalı olabilir çünkü Kürt unsurların askeri anlamda daha fazla güçlenmesini istemeyen NATO müttefiki Türkiye’yi kızdıracaktır” yorumunu yaptı. Ancak haberde Pentagon’un, SDF’nin DEAŞ’a karşı ilerleyebilecek yegâne güç olduğuna inandığına yer verildi. Daha önce de sunulan seçenekler Obama tarafından reddedilmişti. Washington yönetimi, Suriye’ye konuşlandırdığı ABD özel kuvvetlerine doğrudan çatışmaya girmek yerine, eğitim, hava saldırıları için hedef belirleme ve askeri danışmanlık gibi daha pasif görevler vermişti.

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