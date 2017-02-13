Perinçek'ten referandum için sürpriz çağrı

Doğu Perinçek partisinin İstanbul il başkanlığında referandum süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu. Anayasa değişiklik paketini Anayasa Mahkemesi'ne götürme yetkisi olan kuruluşlara çağrı yapan Perinçek, "Biz iptal davası açabilecek olan kuruluşlara bir öneride bulunuyoruz, "iptal davası açmayalım, bu başkanlık sistemi dedikleri sistemi milletimizin önüne getirelim. Biz Türk milletine güveniyoruz. Kesinlikle "Hayır" diyecektir. Başkanlık sistemi önerenleri milletin oyuyla mahkum edelim. Onlarla milletin önünde hesaplaşalım diye konuştu.

"EVET DİYEN VATANDAŞLARIMIZI DA KUCAKLIYORUZ"

Hayır'ın ağır bastığını ve bu durumun AK Parti ve MHP yöneticilerini telaşa düşürdüğünü söyleyen Perinçek üslup vurgusu yaparak, " Dengelerin bozulduğunu görüyoruz, bu maalesef dile yansımaktadır. Siyasette olmaması gereken bir üslubun, terbiye dışı edep dışı, milletimizin görgüsüne yakışmayan bir üslubun ortaya çıktığını üzüntüyle görüyoruz. Milletimiz de bunu izlemektedir. Biz bu referandumda "Hayır" dediğimiz gibi edepsizliğe de "Hayır" diyoruz. Siyasetin düzeyinin bu şekilde düşürülmesine de kesinlikle "Hayır" diyoruz ve en önemlisi, kavgaya bin kez "Hayır" diyoruz. "Evet" diyenler de bizim vatandaşlarımızdır ve Türkiye'nin önemli bir kısmı vatandaşlarımız "Evet" eğilimi içindedir. Biz kendimizden eminiz. Bu anayasanın Türkiye'ye yar olmayacağını, Türkiye'nin sorunlarını çözmeyeceğini, teröre karşı mücadelede Türkiye'ye bir katkıda bulunmayacağını, zarar vereceğini, aynı zamanda Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik darboğazdan çıkışa katkıda bulunmayacağını milletimize anlatacağız. Milletimizi ikna edeceğiz; bundan eminiz ve "Evet" diyen vatandaşlarımızı da kucaklıyoruz. Onara da buradan sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz" dedi.

BİRLİK-BERABERLİK ÇAĞRISI

Türkiye'nin zor koşullardan geçtiğini dile getiren Doğu Perinçek birlik beraberlik çağrısı yaparak, "Bugün en temel mesele Türk milletinin ve Türk devletinin birliğidir. Milletçe ve devletçe birleşerek çözeceğimiz sorunlarla karşı karşıyayız. Oysa görüyorsunuz bu yeni anayasa değişiklikleri, bu "Cumhurbaşkanlığı Sistemi" denilen sistem milleti birleştirmiyor, daha bu sistem gelmeden milletin ikiye bölündüğünü görüyoruz. "Evet" diyenler "Hayır" diyenler arasında bir mücadele ortaya çıktı. Bir tek bu tablo bile bu cumhurbaşkanlığı sisteminin ne kadar yanlış olduğunu göstermeye yetiyor. Madem bu sistemi Türkiye'ye dayatanlar, AKP iktidarı ve Milliyetçi Hareket Partisi yöneticileri teröre karşı olduklarını söylüyorlar, o zaman teröre karşı bu milleti bölen anayasa girişiminde niye ısrar ediyorlar. Teröre karşı olanlar, terör örgütlerine karşı olanlar, PKK'ya karşı olanlar, FETÖ'ye karşı olanlar milleti birleştirir" ifadelerini kullandı.

"MİLLETİMİZE SESLENİYORUZ"

Anayasa değişikliğinin kendisinin Türkiye'yi teröre karşı mücadelede , ve ekonomik çözümde zaafa uğrattığını söyleyen Perinçek, " Milletimize sesleniyoruz; bu cumhurbaşkanlığı sistemi huzur getirmez, terör meselesini çözemez. Türk milletini böyle kamplaştırdığı için terör meselesini çözemez. Bu cumhurbaşkanlığı sistemi bizim geçim derdimize çare değildir" diye onuştu.

"15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİNE KARŞI İLK TAVRI ALAN VATAN PARTİSİDİR"

Bir soru üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün yaptığı, "Hayır diyenler 15 Temmuz'un yanında" açıklamasına da değinen Perinçek 15 Temmuz darbe girişimine karşı ilk tavrı alan partinin Vatan Partisi olduğunu vurguladı. Hükümet temsilcileri ve Cumhurbaşkanı'nın darbe gecesi telefonlarını kapattıklarını iddia eden Perinçek, "Bizim telefonlarımız kapalı değildi. Bir cumhurbaşkanı bir hükümet başkanı telefonunu kapatamaz. Darbe karşısında telefon kapatan cumhurbaşkanı, darbe karşısında telefonunu kapatan hükümet başkanı olmaz. Bunu madem gündeme getirdiler, bunu hiçbir zaman bir ayrılık sebebi olarak konuşmuyorduk ama şimdi konuşuyoruz. Onlara dolaylı yollardan ulaştık. Dik durun dedik. Bu darbe önlenecek dedik. Bu darbe Türk ordusunun darbesi değildir dedik ve AKP'li birçok yönetici bize "sahi mi, doğru mu" şeklinde sordu. Yani darbeden ve darbenin gidişatından bile haberleri yoktu. Darbeyi de bir gün önce Genel Başkan Yardımcımız Sayın Atilla Uğur gitti Yeni Şafak Gazetesi'ne bir gün önce bildirdi. "Önümüzdeki günlerde Fethullah Terör Örgütü'nün bir darbe girişimi vardır" dedi. Ve aynı zamanda da hükümete bildirmelerini istedi. Darbe gecesi de Hükümete ve Cumhurbaşkanı çevresine, "Dik durun, bu darbeyi Türk ordusu ezecek" diye bildiren Vatan Partisi'dir. Biz bunlarla kamuoyu önünde bir övünç çıkarmak istemiyorduk ama madem gündeme getirdiler bu hakikatleri söylemek zorundayız" şeklinde konuştu. Vatan partisinin 1970'lerden beri FETÖ ile mücadele ettiğini ifade eden Perinçek, "Vatan partisi Fethullah Terör Örgütü'yle hiçbir zaman koalisyon kurmadı. Vatan Partisi Fethullah Terör Örgütü'yle birlikte Amerika'nın planlarında görev alıp Türk ordusunun komutanlarını ve Türkiye'nin en büyük vatansever partisi olan Vatan Partisi'nin yöneticilerini içeri atmadı" şeklinde konuştu.

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