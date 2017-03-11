Perinçek'ten şok ByLock iddiası

Vatan Partisi'nin 10'uncu Genel Kurultayı, 'Vatan Savaşından Milli Hükümete' sloganıyla toplandı. Ankara Arena Kapalı Spor Salonu'nda, partililerin katılımıyla başlayan kurultayda konuşan Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek, Türkiye'nin yeni bir dönemin eşiğinde olduğunu söyledi. Perinçek, "Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Türkiye'yi tek başına yönettiği dönemin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Türkiye'nin önünde artık tek başına Tayyip Erdoğan yönetimleri yok. Önümüzdeki seçimlerde, halk oylamasından başlayarak, önümüzdeki Meclis seçimlerinde ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisi'nin millet tarafından seçilmeyeceğini göreceğiz. Adalet ve Kalkınma Partisi dönemi bitmiştir. Türkiye'yi yabancıların talimatlarıyla yönetenlerin devri bitmiştir" diye konuştu.

"CUMHURBAŞKANI BU SORUNUN CEVABINDAN KAÇAMAZ"

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesud Barzani'nin, İstanbul Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'ne gelişi sırasında kapının önündeki direğe çekilen bayrağa tepki gösteren Doğu Perinçek, şunları söyledi: "Mehmetçik; Fırat Kalkanı'nda içeride savaşırken, canını, kanını verirken, ABD'nin ikinci İsrail planını, Kürdistan planını bozmak için Ankara'ya Kürdistan bayrağı asanların devri bitmiştir. Bu halk oylamasından sonra ve arkasından gelen seçimlerle Türkiye yeni bir döneme girmektedir. 'Evetçiler' ile 'Hayırcılar' arasında bir kamplaşmayı kesinlikle doğru bulmuyoruz. Madem diyorlar ki 'Hayır, diyenler terör örgütleriyle beraberdir' o zaman ben size şunu söylüyorum. Siz terör örgütleriyle beraber değilseniz arkanızdaki o Kürdistan bayrağını ilk önce oradan indirin. Cumhurbaşkanı'na da söylüyorum. Cumhurbaşkanı da bu sorunun cevabından kaçamaz. Buradan Cumhurbaşkanı'na da soruyorum. Cumhurbaşkanı olarak o Kürdistan bayrağının orada asılmasına söyleyeceği bir çift sözü yok mudur? Yapacağı bir eylem yok mudur? 'Kürdistan' diye bir devlet yok."

"O BAYRAK KÜRTLERİN BAYRAĞI DEĞİL"

Hükümetin Türkiye'yi birleştiremediğini savunan Perinçek, "Vatan Partisi, Türkiye'yi birleştiriyor. Bütünleştiriyor. Niçin tek başına AKP iktidarının sonuna geldik? Çünkü AKP yönetimi Türkiye'yi birleştiremiyor. En başta Mehmetçik, vatan için savaşırken, Ankara'da Başbakan'ın arkasında Kürdistan bayrağı asanlar ki o bayrak, Kürtlerin bayrağı değildir. O bayrak, Amerikan grafikerlerinin çizdiği, Amerikan boyacılarının sulu boyayla boyadığı bayraktır. Türkiye'mizin Kürtlerinin bayrağı; kan döktükleri, ay yıldızlı, al bayrağımızdır" dedi.

"ATANMIŞLAR SİSTEMİ KURMAK İSTİYORLAR"

Anayasa değişikliği referandumuna ilişkin de açıklamalarda bulunan Perinçek, "Bu millete bir başkanlık sistemi dayatmaya kalkmışlardır. Bu savaşın ortasında milletimizi 'Evet' ve 'Hayır' diye iki kampa bölmeye çalışmışlardır. Onların başkanlık sistemine buradan 'Hayır, hayır, hayır' diyoruz. 'Hayır' diyoruz; çünkü kurmak istedikleri başkanlık sistemi, halkın sistemi değil. Atanmışlar sistemi kurmak istiyorlar. O hükümet cumhurbaşkanının atadığı insanlardan oluşacak. Adına artık hükümet de diyemeyiz, ekip diyelim. Milletle hükümeti birbirinden koparan atanmışlardan oluşan bir rejim kurmak istiyorlar. O rejime 'Hayır' diyoruz" diye konuştu.

"BAĞRINDA FETULLAH TERÖR ÖRGÜTÜ HALA VAR; BAKANLAR KURULU'NDA BYLOCK'ÇULAR, FETÖ'CÜLER..."

Anayasa değişikliği için 16 Nisan günü yapılacak halk oylamasından 'Hayır' kararı çıkacağını savunan Perinçek, "Türkiye, 17 Nisan sabahı aydınlıklara uyanacak. Yeniden ayağa kalkacak. Türkiye, kendisine dayatılan başkanlık sistemini yani atanmışlar rejimini kurmaya kalkanlar 17 Nisan sabahı Türk milletinden o 'Hayır' kararını göreceklerdir. 'Hayır'da birleşmek, aynı zamanda AKP iktidarı döneminin sonunda birleşmektir. Bu, AKP için de bir kurtuluş. AKP iktidarı yönetemiyor, iç çatışmalara düşmüş. Bağrında Fetullah terör örgütü hala var. Yönetiminde, Bakanlar Kurulu'nda Bylock'çular, FETÖ'cüler; onları da kurtaracak olan Türk milletinin 'Hayır' kararıdır" dedi.

"GELİN, MİLLİ SEFERBERLİK HÜKÜMETİ KURALIM"

Partisinin genel kurultayından AK Parti, CHP ve MHP'ye seslenen Doğu Perinçek, şöyle konuştu: "Vatan Partisi önümüzdeki dönem elini diğer partilerimize uzatıyor. Milli olan, bağımsız, başı dik Türkiye'yi kurmak için bizimle görev paylaşmak isteyen, geleceğin üretenler Türkiye'sini kurma kararında olan partilerimize buradan elimizi uzatıyoruz. Onlara 'Gelin, Türkiye'yi beraber yönetelim. Bir milli hükümet kuralım. Bir milli seferberlik hükümeti kuralım' çağrısını kurultayımızın en temel çağrısı olarak açıklıyoruz. Türkiye, önümüzdeki dönem çeşitli bocalamalardan da geçse sancılar da yaşasa bir milli seferberlik hükümetini kuracak. Türkiye, 'Hayır' ile bir dönümün sonunu getirmek üzere. Diğer partilere de buradan şu çağrıyı yapıyoruz. Gelin, Türkiye'yi birlikte yönetelim. Birleşen Türkiye'yi birlikte kuralım. Fırat Kalkanı Harekatı'ndan, vatan savaşından birlikte zaferle çıkalım. Türk ordusunun yenilgisinden iktidar umutları beslemeyelim. Millet olarak ordumuzla bu vatan savaşında birleşelim. Partiler olarak birleşelim"