PERİSCOPE UYGULAMASINA BÜYÜK ŞOK !

Periscope uygulamasına büyük şok !

Twitter'ın canlı yayın platformu Periscope Türkiye'de şoke eden gelişmeyle karşılaştı.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Twitter'ın canlı yayın platformu Periscope'a, Türkiye'de hizmet veren Periskop adlı şirket tarafından dava açıldı. Firma Periscope'a erişimin engellenmesini istedi. Bunun üzerine ihtiyati tedbir kararı alındı.

Periskop İletişim ve Prodüksiyon Hizmetleri LTD. ŞTİ'nin Periscope'a açtığı davada marka hakkına tecavüz edildiği gerekçe olarak gösterilerek ihtiyati tedbir uygulanması yönünde karar verildi.

'MARKA TECAVÜZÜ'

Karar şöyle:

"İhtiyati tedbir isteyen vekili, marka tecavüzüne esas teşkil eden davalı Twitter'e ait Periscope isimli mobil uygulama diger davalılara ait Ios ve Android işletim sistemleri üzerinden kullanıcılara ulaştırıldığını ve söz konusu mobil uygulamaya erişimin engellenmesini, ayrıca yine mobil uygulamaya ait web sitesi olan www.periscope.tv internet sitesine ve @periscopeco isimli twitter kullanıcısının da dava konusu tecavüzün yer bulduğu diğer kaynaklar olduğunu ve tedbiren erişime engelleme kararı verilmesini, ayrıca yine davalıların Periscope adı altında tüm reklam ve tanıtım çalışmalarının ihtiyati tedbir yoluyla önlenmesini talep etmiştir."

Periscope uygulamasına, Twitter hesabına ve internet sitesine önümüzdeki saatlerde erişimin engellenmesi bekleniyor.

434
-
''Vatanım Sensin'' izleyicisi isyan etti''Vatanım Sensin'' izleyicisi isyan etti
Aşk Uykusu filminde cesur sahnelerAşk Uykusu filminde cesur sahneler
Cem Küçük'ten olay 4 eski bakan iddiasıCem Küçük'ten olay 4 eski bakan iddiası
Sırrı Süreyya Önder: ''PKK ile en büyük bağlantısı olan benim''Sırrı Süreyya Önder: ''PKK ile en büyük bağlantısı olan benim''
''4 eski bakana bilet benden''''4 eski bakana bilet benden''
''Şu an 'Evet'ler önde diyenler...''''Şu an 'Evet'ler önde diyenler...''
Şehit Astsubay Ömer Halisdemir'in annesi hayatını kaybettiŞehit Astsubay Ömer Halisdemir'in annesi hayatını kaybetti
İşte insanlığın gerçekten öldüğünün kanıtıİşte insanlığın gerçekten öldüğünün kanıtı
Ortaokulda kan aktı ! Akılalmaz kavgaOrtaokulda kan aktı ! Akılalmaz kavga
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS