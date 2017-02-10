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PES ! GERÇEK POLİSE İNANMADI

Pes ! Gerçek polise inanmadı

Bursa'da kendisini polis olarak tanıtan telefon dolandırıcılarına inanan bir kadını, gerçek polisler zor ikna etti.

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Alınan bilgiye göre, Bursa'nın Karacabey ilçesinde ikamet eden N.D. (45) adlı kadını arayan ve kendisini polis olarak tanıtan telefon dolandırıcıları, N.D.'ye telefon hattının terör örgütü propagandasında kullanıldığını, bunu düzeltmek için de kendilerine para göndermesi gerektiğini söyledi. Bunun üzerine korkarak telaşe kapılan N.D., elindeki 2 bin lirayı, dolandırıcıların PTT'de bulunan hesabına yatırmak için PTT Karacabey Şubesine gitti. Burada, bankamatikte işlem yapmakta olan bir gençten yardım isteyen N.D., gence, "Şu hesap numarasına bu parayı yatırmak istiyorum, yardımcı olur musun?" dedi. Kadının yardım teklifini kabul eden genç, kadının sürekli telefonla konuşmasından şüphelenerek, işlemi geciktirerek durumu polis ekiplerine bildirdi.

Bunun üzerine hemen olay yerine gelen polis ekipleri, kadını ikna etmeye çalıştı. Polislerin yanında da telefonla konuşmaya devam eden kadın, polislerin telefonu kendilerine vermesini istemesine rağmen bunu yapmayarak, kocasıyla konuştuğunu ve kendisinden ne istediklerini sordu.

Polislerin ısrarı sonrası telefonu kapatan kadın, dolandırılmaktan kurtulduğunun farkına varmadı. Polislerin emniyet müdürlüğüne davet ettiği kadına polislerin, "seni dolandırılmaktan kurtardık daha ne isteyelim" demesi üzerine kadın ikna oldu.

Polis, olayla ilgili tahkikat başlattı.

İHA
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