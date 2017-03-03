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PEŞMERGE, PKK'LILARLA ÇATIŞTI !

Peşmerge, PKK'lılarla çatıştı !

Irak'ın Şengal bölgesinde Suriyeli peşmergelerin PKK'ya bağlı bir grupla çatıştığı bildirildi.

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Irak'ta Musul'un Sincar ilçesinde terör örgütü PKK'ya bağlı yerel militanlar ile Suriyeli Peşmerge güçleri arasında çatışma çıktığı bildirildi.

Roj Peşmergeleri olarak bilinen Suriye Peşmergelerinin komutanlarından Albay Kadir Şeyh Memi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Dün bölgeye konuşlanan güçlerimiz Sinun kasabasından Hanesur köyüne geçmek isterken Sincar Savunma Birliklerinin engellemesiyle karşılaştı." ifadelerini kullandı.

PKK'ya bağlı grubun Hanesur'a girmeye çalışan Peşmerge güçlerine ateş açtığını belirten Memi, çıkan çatışmada 4 Peşmerge ile 3 militanın yaralandığını belirtti.

Çatışmaların durduğunu aktaran Memi, buna rağmen iki grup arasındaki gerginliğin devam ettiğini kaydetti.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Peşmerge Bakanlığı bünyesinde yer alan yaklaşık 500 Suriyeli Peşmerge, dün PKK'nın Sincar'dan çıkarılması için takviye güç olarak Irak-Suriye sınırı üzerindeki Sinun kasabasına sevk edilmişti.

Terör örgütü PKK, Ağustos 2014'te DEAŞ'ın Sincar ilçesine saldırmasını bahane ederek bölgede varlık göstermeye başlamıştı.

AA
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